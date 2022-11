Rauw Alejandro y Space Surimi se pronuncian ante el supuesto plagio en ‘Saturno’

Rauw Alejandro lanzó el pasado viernes Saturno, su tercer álbum de estudio. Un disco que como se esperaba, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales, no obstante, este lanzamiento no ha estado exento de polémica.

Tras la publicación de Saturno, muchos usuarios de las redes sociales comenzaron a acusar al artista puertorriqueño de plagio, concretamente, de haber plagiado al grupo jerezano Space Surimi. Al parecer, según estos comentarios la canción que da nombre al disco sería una copia del tema Follow the Linier, tanto el sonido como el visualizer de YouTube.

El revuelo generado en Twitter propició que los integrantes de Space Surimi se pronunciasen: «Han sido las redes las que han expuesto su opinión diciendo que había plagio. Los temas legales se los dejamos a la gente que entienda, que nosotros seguimos con nuestra música».

Por otro lado, Rauw Alejandro también escribió un mensaje acerca de la inspiración de Saturno: «El Freestyle es una fusión entre la electrónica, boom bap (principios del hip hop) un género creado por los Puertorriqueños y Afroamericanos principios de los 80’s en la ciudad de New York. La rueda ya está inventada. Aquí solo le damos nuestro sazón q con eso se nace».

Finalmente, parece ser que a través de una videollamada los integrantes de Space Surimi y Rauw Alejandro llegaron a un acuerdo, y es que tal y como escribieron en un comunicado: «hablando las cosas se entiende la gente», y que todo se trata de «una gran coincidencia».

Rauw Alejandro citó el mensaje del comunicado de Space Surimi e invitó a sus seguidores a que escuchen la música del grupo jerezano. «Síganlos que hacen música HP, Viva Jerez de donde son los flamencos O2», escribió el artista puertorriqueño.

s/o @SpaceSurimi estuvimos hablando un rato, compartiendo nuestras “inspo” musicales y visuales quedo todo claro que no hay plagio. y lo mas funny de un “Delfin” a un sonido de un “Drive By Shooting” 😂😂🤘🏼 Singanlos que hacen musica HP, Viva Jerez de donde son los flamencos OG https://t.co/BV01fzdGal

