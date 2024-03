En la gala de los Latin Grammy en el pasado mes de noviembre, Rauw Alejandro sorprendió al mundo cantando una versión de la icónica canción de Laura Pausini, Se Fue. Y es que, desde entonces, sus fans le han pedido sin parar que lance esta versión en estudio, algo que parecía estar cerca de ser realidad, aunque ahora parece que se está alejando. Después de que hayan pasado varios meses de este momento, aún no hay noticias de esta colaboración y los fans se empiezan a impacientar y a preguntar qué va a pasar con esta versión.

Y es que en un podcast, el artista puertorriqueño contó que había grabado junto a Laura Pausini una colaboración de este tema y que solo quedaba publicarla. Sin embargo, los seguidores de los cantantes se han empezado a preguntar cuánto más tienen que esperar para que salga esta colaboración, ya que han pasado varios meses desde que el cantante confirmó esta unión, pero aún no ha llegado. Es por esto que los fans han preguntado a la italiana cuándo saldrá esta versión

Ahora, Laura Pausini ha respondido a través de Instagram a la duda de porqué no ha salido aún esta canción: «Rauw y yo ya grabamos nuestra canción. Sin embargo, tiene problemas de contrato con su discográfica y hasta que no le den autorización no podemos publicar.» Los fans del artista también han encontrado en este comentario un motivo por el que el puertorriqueño lleva un tiempo sin sacar música nueva.

La italiana ha declarado en una entrevista para Cadena Dial que se quedó muy impresionada con la actuación del artista y que no se lo esperaba, ya que fue justo después de que le entregaran a Pausini su premio de honor. Además, ha hecho una confesión que ha sorprendido a todo el mundo: «Me gusta más su versión que la mía», comentó la cantante. «Es que mi versión es de hace 30 años, ahora la siento muy lenta», declaró en esta entrevista acerca de la versión del artista latino que la dejó alucinada y de la que está muy agradecida y la que calificó como una versión «bellísima».

Los fans de Rauw Alejandro y Laura Pausini siguen esperado esta colaboración que tanta expectación ha creado desde que el intérprete de BABY HELLO se subió al escenario de los Latin Grammy.

Nuevas fechas de la gira de Laura Pausini

«Como prometí, ¡vuelvo a Europa con el Winter Tour 2024! ¡Desliza para ver las nuevas fechas!». Así ha anunciado la italiana que habrá nuevas fechas para su gira que hará en el invierno de este año 2024.

Entre estas nuevas fechas se pueden encontrar tan solo dos conciertos en nuestro país: el próximo 5 de diciembre en el Palacio Deportes Martín Carpena de Málaga y el próximo 7 de diciembre en Navarra Arena en Pamplona.