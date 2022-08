Rafa Mora confirma su crisis sentimental con Macarena Millán, su novia

Rafa Mora ha admitido que tuvo una fuerte discusión con su pareja, Macarena Millán. El colaborador de Sálvame se ha sentado en Viernes Deluxe para dejarnos claro en qué punto se encuentra su situación actual con la influencer.

Estas semanas no están siendo nada sencillas para Rafa Mora. El colaborador de Sálvame ha sido puesto en el punto de mira debido a su hostil comportamiento con algunos de sus compañeros de Telecinco, sobre todo, con Miguel Frigenti.

El valenciano, que ya está siendo asesorado por Cristina Soria para corregir esa hostilidad, se ha visto bastante afectado por su futuro como colaborador. Sin embargo, ha sido ahora cuando Rafa Mora ha querido contarnos que el amor también le está jugando una mala pasada.

Rafa Mora se quiso sentar en Viernes Deluxe para responder con sinceridad a todas las preguntas que sus compañeros le hiciesen. Y así ha sido. María Patiño, recién incorporada a Sálvame tras sus vacaciones, le ha ido lanzando al colaborador ciertas preguntas comprometidas.

Una de ellas ha sido si está atravesando actualmente una crisis sentimental con su novia, a lo que el porteño ha negado por completo este hecho y el polígrafo ha declarado que miente. Rafa Mora, rápidamente, ha querido explicarse al respecto y ha confesado que “solo he tenido una discusión con Macarena que propició que ella se fuese a Barcelona y yo a Benicasim».

«Tuve vacaciones 5 días al principio del verano, yo siempre pido venir y he estado en ‘Sálvame’ lunes, miércoles y viernes. No tenía capacidad de irme dos o tres días y yo súper contento. Llegaba a casa mosqueado o alterado», ha seguido diciendo el ex tronista de Mujeres Y Hombres Y Viceversa.

«Macarena me comentó que se ha pasado el verano y no hemos nada juntos, solo esos cinco días al principio del verano. Le recriminé que si no sabía con quién estaba y que no era nueva en esto y que bastante me supone a mí tener solo algunos días”, ha justificado el valenciano en su defensa.

Rafa Mora, que ha querido dejar claro que esto no se trata de una crisis sentimental, ha contado que “no fue algo que se nos fuera de las manos ni se puede elevar a crisis”. Además, ha admitido que ambos estuvieron “tres días tensos” pero que su pareja ha vuelto tras ver lo afectado que estaba el colaborador debido a su caída en picado en Sálvame.

“Al verme tan mal esta semana volvió. Para mí una crisis sería algo más delicado», ha confesado. El ex tronista de MYHYV ha querido, además, dejarnos claro que a partir de ahora evitará hablar de Macarena, y con un “ella estuvo 5 semanas en un reality y ha decidido no participar más”, Rafa Mora ha querido zanjar el tema.