‘Sálvame’: las duras condiciones para la continuidad de Rafa Mora en el programa

Sálvame ha decidido que Rafa Mora continuará como colaborador del programa. Sin embargo, el valenciano tendrá que someterse a unas condiciones que, para él, son bastante duras, pues tendrá que guiar su comportamiento hacia la benevolencia.

Rafa Mora se encuentra en un momento crítico. Tras el fuerte enfrentamiento que tuvo el otro día con Miguel Frigenti, su compañero de plató, el valenciano ha sido catalogado como “homófobo” y, rápidamente, gran parte de la audiencia de Sálvame sentenció por redes que su comportamiento es “reprobable”.

Un total de 71.281 personas votaron en la encuesta que la dirección del programa de Telecinco lanzó vía Twitter, para saber si los usuarios que ven el programa creen que la actitud de Rafa Mora es perjudicial. Los resultados son devastadores para el papel del colaborador en el programa, pues un 61,9% cree que su comportamiento es dañino.

¿Crees que la presencia de Rafa Mora es perjudicial para Sálvame?#yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 23, 2022

Tras esto, el programa ha estado tanteando el terreno y ha conocido la opinión de los tertulianos, que todos coinciden en que Rafa Mora se implica bastante con su trabajo.

También se han manejando posibles opciones para que el valenciano siga como colaborador en Sálvame, como es, por ejemplo, la de que no coincida con Kiko Matamoros en plató, pues los usuarios de Twitter piensan que este le mal influencia.

Pero la dirección del programa le ha planteado otra solución a Rafa Mora: la de cambiar su comportamiento tan conflictivo con ayuda del coaching de Cristina Soria. Este ha aceptado el reto que le supone el tener que modificar ciertos aspectos de su personalidad para que no sea expulsado de su trabajo.

Su continuidad depende de él: tiene que cambiar de actitud y relajar su tono #yoveosálvame

— Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 24, 2022

Y es que a Rafa Mora le ha afectado mucho lo que la opinión pública piensa de él. El valenciano, ya se disculpó por haber sacado lo peor de él durante su conflicto, cara a cara, con Frigenti. Sin embargo, este último sostiene que “es un papelón” y que en realidad el ex tronista de Mujeres Y Hombres Y Viceversa no quería disculparse.

Durante estos días de tan tremenda agitación en contra de la figura del colaborador valenciano, Rafa Mora ha estado ilocalizable. Según ha contado, tras la polémica, se largó a su casa y empezó a sufrir un ataque de ansiedad: “Me dieron arcadas, entré en un círculo vicioso muy oscuro”, ha contado el protagonista de la trifulca.

Al rato, el valenciano, que no podía conciliar el sueño en plena madrugada, se tuvo que tomar unos relajantes para poder dormir. Y es que el revuelo que se ha formado en torno a su figura le ha hecho replantearse muchas cosas, entre ellas, la de si le conviene seguir o no en Sálvame.

«Si veo que esto es como el día de la marmota y cada ‘x’ tiempo lo voy a pasar mal, yo y los míos… la verdad, pienso si todo esto es necesario», ha aclarado antes de derrumbarse por completo al ponerse a hablar de su familia.

«Esto me hace plantearme si me he equivocado de trabajo. Estaría dispuesto a irme si mi madre lo pasa mal, no es una amenaza, pero no la quiero ver sufrir, no quiero que sufra nadie más, no quiero que mi sobrino de ocho años me diga que me van a echar del trabajo”, ha afirmado entre lágrimas.

Rafa Mora, que ha dejado ver más allá de la coraza que siempre se pone para mostrar lo fuerte que es, o parece ser, se ha sometido al coaching de Cristina Soria para continuar en el programa que tantas alegrías y disgustos le da. Tras su primera sesión, Cristina le ha dejado claro lo siguiente:

“Me puedo mostrar contundente sin ser agresivo”. Esto lo ha dicho haciendo referencia a la inseguridad que Rafa siempre transforma en vehemencia, hasta el punto de herir a los demás.

Con un: “Hay que aprender a decir lo que piensas sin ofender a los demás”, Cristina le ha empezado a asesorar al valenciano para que este comience a apartarse de ciertas actitudes tóxicas que forman parte de él.