El pasado miércoles 4 de diciembre pudimos disfrutar de un nuevo programa de Martínez y Hermanos presentado por Dani Martínez en Cuatro. De esta forma, pudimos ser testigos de cómo Coque Malla, Quim Gutiérrez, Carolina Iglesias y Victoria Martín aparecían en el plató no solamente para pasárselo en grande, sino también para hacer alguna que otra confesión sobre su vida personal. Un claro ejemplo lo encontramos en el actor que dio vida a Albert López en la serie El Cuerpo en Llamas de Netflix. Entre otras tantas cuestiones, Quim dio a conocer el momento ‘tierra trágame’ que vivió hace años, cuando mantenía relaciones sexuales con la que entonces fue su pareja. Algo que, a pesar del tiempo, no ha sido capaz de olvidar ni muchísimo menos. «No es mía, pero fui espectador muy cercano. Cuando pienso en ‘tierra, trágame’ es eso», comenzó explicando a Dani Martínez y al resto de invitados del programa.

Poco después, el actor de El Cuerpo en Llamas quiso seguir explicando lo que ocurrió aquella noche, mientras mantenía sexo con la que era su novia: «Era de las primeras veces, eso iba bien. Hubo un momento en el que yo me acerco a su oreja y le digo: ‘me encanta’». Fue entonces cuando todo se complicó por momentos, por algo que él mismo explicó en el programa Martínez y Hermanos: «Ella me mira como raro y se pone a cantar», explicó, sin poder evitar las risas. Como no podía ser de otra manera, en ese momento, Quim Gutiérrez no entendía en absoluto qué es lo que estaba sucediendo. Ella, por su parte, no dejaba de cantar. Para tratar de salir de dudas y descubrir qué estaba pasando realmente, en ese preciso instante el catalán se animó a preguntar a su ahora ex novia qué estaba haciendo y por qué estaba cantando.

Ella, sorprendida, respondió lo siguiente: «Me has dicho canta». Quim Gutiérrez le hizo saber que él no había dicho eso, ni de lejos. Por lo tanto, no tardó en aclarárselo: «Te he dicho ‘me encanta’, no que cantes», espetó. Una situación ‘tierra trágame’ que, desde luego, no dejo indiferente a nadie en plató. «Increíble», comentó Carolina Iglesias, mientras que Dani Martínez hizo el siguiente comentario entre risas: «Dios Santo, ¡qué bueno!».

Quim Gutiérrez, sobre el momento incómodo que vivió con Emily Blunt: «Pensó que era un extra»

En esta entrega de Martínez y Hermanos, los invitados también dieron a conocer si habían tenido algún encuentro incómodo con alguien a quien admiraban profundamente. Fue entonces cuando el actor hizo pública su anécdota con Emily Blunt: «Fue en la peli más importante que he hecho yo, que hacía de bicho de barro. Yo tuve que decirle a mi familia en qué minuto aparecía para que me reconocieran».

Y añadió: «Tenía mucha acción. Era con Emily Blunt y Dwayne Johnson. A él me lo presentaron y era muy grande, pero fue con Emily con quien yo me puse nervioso». Al conocer a la actriz, con quien compartía una secuencia, «intercambiábamos unas frases y luego ella me daba un golpe y yo me caía. No era complejo lo que tenía que hacer pero yo me había preparado muy bien la acción». Al hacer su caída, Emily Blunt felicitó a Quim por haber sido «el mejor extra que había visto».