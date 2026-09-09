¿Quién va hoy a ‘Rueda la letra’? Invitados del programa para hoy

Rueda la letra recibe en su plató a un grupo de invitados muy vinculado al mundo de la comedia y la imitación, para acompañar a los concursantes en su duelo diario por el bote de La Rueda. Cuatro son los famosos que estarán durante tres días -como en Pasapalabra- para ayudar a sumar segundos antes de la gran prueba final a Fran González y a Lilit, la que todos conocemos como El Rosco, pero que por problemas legales ha tenido que cambiar de nombre.

Pepa Rus

Josefa ‘Pepa’ Rus, gaditana nacida en Chiclana de la Frontera en 1985, es actriz, humorista y cantante. Se dio a conocer en 2007 interpretando a Macu, la sobrina de Mauricio, en la serie Aída, un papel que le llegó por sorpresa mientras viajaba en autobús a Sevilla para ver a su familia. Desde entonces ha encadenado proyectos como Gym Tony, La que se avecina, Veneno o El tiempo entre costuras, consolidándose como una de las grandes reinas del humor televisivo español.

David Amor

David López Veleiro, conocido como David Amor, nació en Salceda de Caselas (Pontevedra) en 1980. Antes de dedicarse al humor fue jugador de balonmano de alto nivel, disciplina que abandonó tras una lesión cuando llegó a formar parte de la selección española juvenil. Su nombre artístico, ‘Amor, procede de un apodo que le pusieron en sus primeras apariciones televisivas y que decidió conservar. Se hizo popular a través de El Club del Chiste, y ha participado también en Tu cara me suena, Gym Tony y, más recientemente, en MasterChef Celebrity.

Valeria Ros

Valeria López-Tapia Velasco, conocida como Valeria Ros, nació en Guecho (Vizcaya) en 1986. Guionista, presentadora, actriz y cómica, comenzó su carrera como monologuista en el programa Central de Cómicos, de Comedy Central. Colaboradora habitual de la Cadena SER, ha publicado también el libro Ponerme a parir, y es una de las voces más reconocibles del humor femenino en la televisión y la radio española actual. También ha pasado por Zapeando, Tu cara me suena y por La Revuelta.

Agustín Jiménez

Agustín Jiménez nació en Trujillo (Cáceres) en 1970 y se crio en el madrileño barrio de Hortaleza, donde fue uno de los fundadores de Radio Enlace, la emisora comunitaria del barrio. Licenciado en la RESAD, ha compaginado su faceta de actor y humorista con la de escritor, con cuatro libros publicados, y con colaboraciones habituales en radio, actualmente en Más de uno, de Carlos Alsina en Onda Cero. Concursante de Tu cara me suena en su décima edición, también ha sido invitado habitual de Pasapalabra en el pasado.