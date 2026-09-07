¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados del 7 al 10 de septiembre

El Hormiguero regresa a Antena 3 con el estreno de su temporada 21. El programa conducido por Pablo Motos abre un nuevo curso cargado de estrellas, nuevas incorporaciones y una gran apuesta por la tecnología, que tendrá una presencia destacada con 15 robots. El formato afronta esta nueva etapa después de volver a cerrar la pasada temporada como el programa más visto de la televisión y líder absoluto de la noche, con una media del 14,5% de cuota y 1,8 millones de espectadores, sumando ya 12 temporadas consecutivas al frente de su franja. Pese a que hace algunos días te contábamos en Happy FM que el presentador se negaba a volver al trabajo tras un desastre estético, volverá a ponerse a los mandos junto a sus hormigas y su equipo de colaboradores.

Luis de la Fuente

El seleccionador nacional de fútbol, flamante campeón del Mundial 2026 con España, abre la nueva temporada como uno de los grandes reclamos del primer programa, en plena celebración del título conquistado este verano.

Carlos Alsina y Rafa Latorre

Los dos periodistas de las nuevas mañanas de Onda Cero visitan el plató tras uno de los grandes movimientos de la radio española de este año. A partir de esta temporada, Rafa Latorre (Pontevedra, 1981) asume el tramo informativo de Más de Uno, de 6:00 a 10:00 horas; mientras que Carlos Alsina, histórico del programa y ganador de dos Premios Ondas, pasa a conducir la parte de magazine y entretenimiento, que va desde las 10:00 y hasta las 13:00 horas, en lo que él mismo ha definido como una decisión personal para «rebajar intensidad» tras más de tres décadas madrugando.

Ester Expósito

La actriz madrileña, que saltó a la fama internacional gracias a su papel de Carla en Élite, regresa al plató de Pablo Motos en plena expansión de su carrera en producciones internacionales, tanto en España como en Hollywood y Latinoamérica.

Paula Echevarría reaparece tras su verano más triste

La actriz asturiana, todo un rostro habitual del programa a lo largo de los años, visita de nuevo El Hormiguero pocas semanas después de haber vivido uno de los veranos más difíciles de su vida personal, tras la pérdida de su padre, Luis Ángel Echevarría, el pasado mes de agosto.

El regreso de Carlos Latre con sus imitaciones

Entre las grandes novedades de la temporada destaca el regreso de Carlos Latre a la plantilla de colaboradores, después de que su etapa como imagen de Mediaset llegara a su fin este verano tras el fracaso de Babylon Show. El humorista vuelve a El Hormiguero para aportar sus imitaciones más destacadas en una temporada que promete estar especialmente marcada por la actualidad política y social.

Anas Andaloussi, el nuevo rostro de la Inteligencia Artificial

La otra gran incorporación del curso es Anas Andaloussi, joven emprendedor digital de 20 años nacido en Canarias y de origen marroquí, reconocido en la lista Forbes 30 Under 30 por su trabajo de divulgación sobre inteligencia artificial, disciplina en la que se especializó siendo todavía menor de edad y que le llevó a fundar UDIA, una plataforma formativa sobre el uso de esta tecnología. Andaloussi se incorpora al equipo para acercar a los espectadores las claves del futuro tecnológico y sus aplicaciones prácticas en el día a día.

15 robots, un humanoide para Marron y nuevas manos para las hormigas

El programa contará con la presencia de 15 robots a lo largo de la temporada, y Marron tendrá como ayudante en su sección de ciencia a un robot humanoide de última generación, el modelo Unity G1.

Además, tras 20 años en pantalla, Trancas, Barrancas y Petancas estrenarán nuevos brazos y manos, uno de los cambios estéticos más comentados de cara al nuevo curso. La temporada empezará con el estreno de un cortometraje rodado durante el año anterior con estrellas nacionales e internacionales como Zendaya, Tom Holland, Chris Hemsworth, Isabel Preysler o Ilia Topuria.