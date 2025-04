Pasapalabra sigue buscando a un ganador para su bote, que sigue acercándose cada día más al millón y medios de euros. Por ahora, los que más opciones tienen de llevárselo son Manu Pascual y Rosa Rodríguez, que han demostrado tener un enorme talento y ya forman parte de la historia del programa como una de las parejas de rivales que más tiempo ha conseguido mantenerse en el programa. Para llegar con opciones al rosco, el programa recibe a cuatro nuevos invitados famosos que estarán desde el 8 y hasta el 10 de abril de 2025 como ayudantes.

Gorka Otxoa

Actor y humorista, saltó a la fama gracias al programa Vaya semanita, espacio de ETB que se convirtió en viral en los primeros momentos de las redes sociales. Sus vídeos llegaban a los perfiles y teléfonos de toda España. Regresa a Pasapalabra como invitado para demostrar sus conocimientos

Gracias a sus papeles en conocidas series de televisión se ha convertido en una cara conocida en todo el país. A destacar algunas como: Doctor Mateo, Vive cantando, Velvet o Allí abajo. Su éxito más reciente es Machos Alfa, serie que ya está grabando su cuarta temporada para Netflix, además de estrenar en 2025 la película Un funeral de locos, que se estrenará el 11 de abril en cines.

Olivia Molina

La actriz consiguió la fama gracias a la serie Al salir de clase, toda una cantera de actores que ahora mismo se encuentran en la plenitud de su carrera. Es nieta del cantante Antonio Molina e hija de la actriz Ángela Molina.

Con su madre ha trabajado en la serie La valla, una producción de Antena 3, además es recordada por su papel en Física o Química, donde interpretó a una profesora de instituto, aunque su mayor premio en aquel trabajo fue el de conocer al actor Sergio Mur, su actual marido. En 2025 ha estrenado El mejor infarto de mi vida, una serie para Disney Plus.

Adriana Abenia

Modelo, presentadora y reportera de televisión, Adriana Abenia es conocida por su paso por Sálvame, una etapa que ahora recuerda con cierta amargura en su libro La vida ahora: No necesitas ser perfecta, sino ser tú misma. Pese a todo, aquel fue el espacio que le abrió las puertas para seguir colaborando en programas y comenzar una gran carrera como influencer que continúa.

Nunca ha abandonado la televisión, habiendo estrenado este mismo verano el programa Pasados por agua, en Aragón TV y recientemente ha presentado el espacio La fiesta digital, dedicado a recorrer las fiestas populares de nuestro país y que se emitió hasta diciembre de 2024 en La 2.

Fonsi Nieto

El ex piloto de motociclismo es el sobrino del mítico Ángel Nieto, del que ha seguido sus pasos y actualmente es director deportivo del equipo Pramac Racing, actual campeón del mundo de MotoGP gracias Jorge Martín. En esta aventura ha conseguido algo que parecía imposible, ya que es la primera vez que un equipo no oficial (que no tiene el apoyo de una gran marca detrás) gana el mundial.

Paralelamente a su vida deportiva, durante años ha sido noticia por sus relaciones amorosas, siendo la que mantuvo con Alba Carrillo la más mediática de todas. Con ella mantiene, pese a todo, una buena relación tras su ruptura, ya que tienen un hijo en común.