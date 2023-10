Todo sobre Adriana Abenia, la nueva invitada de ‘Pasapalabra’

La primera vez que escuchamos el nombre de Adriana Abenia fue en el programa ‘Sálvame’. Su dilatada trayectoria profesional le ha convertido en una estrella. Estudió Turismo en la Universidad de Zaragoza y antes de trabajar en Telecinco el mundo de la comunicación le recibió con los brazos abiertos, de hecho la fama que consiguió le terminó desbordando. Adriana abandonó el equipo de Jorge Javier Vázquez para emprender una nueva aventura y lo cierto es que ha tenido mucho éxito. ¿Cuál es su secreto? Siempre está dispuesta a ofrecer su mejor versión y con una sonrisa es capaz de conseguir cualquier cosa.

En las últimas horas se está hablando mucho de ella porque es una de las invitadas de Roberto Leal. La reportera y presentadora participará en ‘Pasapalabra’ ayudando a los concursantes ha conseguido el premio final. Siempre ha conectado muy bien con la audiencia, por eso a nadie le ha extrañado que en Antena 3 se pongan en contacto con ella para proponerle este proyecto. Ahora todo el mundo quiere saber quién es Adriana fuera de cámaras, de quién está enamorada y cómo es su vida.

Adriana Abenia quiere tener más hijos

Adriana Abenia mantiene una situación sentimental estable desde hace más de dos décadas. Su pareja se llama Sergio y prefiere estar lejos de los medios de comunicación, pero disfrutan de una conexión muy especial y tienen una hija en común llamada Luna. La comunicadora prefiere mantener su vida privada al margen de las cámaras, pero cada vez se siente con más fuerza y comparte detalles más concretos sobre su privacidad. En estos momentos su nombre está en boca de todos gracias a la propuesta que has recibido de los compañeros de Roberto Leal.

Adriana ofrecerá su mejor versión en ‘Pasapalabra’. La audiencia ha recibido por los brazos abiertos esta noticia y el público quiere conocer más detalles sobre su biografía. El pasado mes de junio dio una entrevista en ‘Diez Minutos’ y ha sido una de las pocas veces que ha hablado del padre de su hija. «De Sergio me gusta su honestidad, que puedo confiar en él. Eso me da una paz y una tranquilidad que es muy importante para mí porque en el mundo en el que me manejo tienes que poder llegar a casa y confiar en alguien, es fundamental», declaró al respecto.

La edad de Adriana

La reportera tiene 39 años y puede presumir de ser uno de los rostros más atractivos de la pequeña pantalla. De hecho, en la entrevista citada anteriormente reconoció que ha conquistado muchos corazones desde que sale en televisión. «Me han tirado los rejos unas cuantas veces, pero no sé si es a mí o a mi personaje. Aun así te diré que yo no soy nada sexual. Yo no me veo siendo infiel por sexo, tendría que enamorarme. Y si eso pasara se lo diría a Sergio porque él es también mi mejor amigo», comenta al respecto.

El éxito de ‘Pasapalabra’

Roberto Leal ha conseguido llevar a ‘Pasapalabra’ a lo más alto. Hay datos muy concretos que demuestran el éxito del presentador en la pequeña pantalla. Siempre consigue el ansiado minuto de oro. Es decir, su programa es líder en su franja horaria y lo más importante de todo es que ha logrado mantenerse con el paso del tiempo.