Adriana Abenia (38 años) es recordada por ser una de las primeras reporteras que tuvo el programa ‘Sálvame’ en sus comienzos, pero al poco tiempo desapareció por completo de la cadena de Mediaset y aunque hace poco la vimos como una de las invitadas del nuevo concurso «25 palabras» que conduce Christian Gálvez, es ahora cuando se ha sabido cuál fue la verdadera historia tras el adiós de Adriana Abenia de Telecinco.

El motivo por el que Adriana Abenia salió de Telecinco

Fue en una reciente entrevista para el programa de Ares Teixidó ‘Sexual Revolution’, que se emite en la cadena catalana 8tv, donde Adriana Abenia decidió sincerarse y hablar sin tapujos de su etapa en ‘Sálvame’ y el motivo que propició su salida.

Según la presentadora y actriz, el salir del programa de Telecinco, en el que estuvo casi un año, fue algo muy «delicado» en su trayectoria profesional. En aquel momento, se dijo que La Fábrica de la Tele, productora de ‘Sálvame’ no le quiso renovar su contrato debido a razones económicas pero lo cierto es que Abenia explica ahora otros motivos para que finalmente dijera adiós al formato de tarde y a Telecinco.

Según ella misma ha explicado, se fue de ‘Sálvame’ porque tenía un ritmo frenético en el programa y además tenía que soportar mucha tensión, algo que le perjudicó en todos los sentidos. Además, ha revelado que tuvo una mala experiencia con la productora de la que considera que no la cuidaron.

Un delicado episodio de salud

Para poder dejar claro a que se refería con sus palabras, Abenia quiso poner un ejemplo muy concreto con el que además desvelaba hasta que punto su trabajo como reportera le llegó a afectar la salud: «Estaba cubriendo un acto real, se me abalanzó todo el pueblo encima. Me dio una crisis de ansiedad muy grande. Y tal es así que al día siguiente, esto no lo he contado nunca, me dio un ictus».

Algo que nadie sabía y que pone de manifiesto el triste motivo por el que finalmente Abenia no renovó en ‘Sálvame’ a pesar de que cuando se fue en mayo de 2011, poco tiempo después regresó a la misma productora para tener una sección propia en «Sálvame Deluxe» en el año 2012. Sin embargo esa etapa también duró poco ya que en 2013 dio el salto a La Sexta para trabajar en el programa de sobremesa ‘Así nos va’ que presentaron Anna Simon y Florentino Fernández.

En la actualidad, Abenia es uno de los rostros de Telemadrid, donde conduce el espacio «Callejeando», del que el mes pasado se anunció que tendría una nueva temporada.