No es ningún secreto que Saber y ganar, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en La 2 de Televisión Española. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola de las entregas, pero también son cada vez más los que se animan a participar en el concurso presentado por Jordi Hurtado. El pasado lunes 2 de junio, la audiencia se quedó sin palabras al ver que Alberto Galindo, participante que llegaba desde Paiporta, no se encontraba en su atril. Algo poco habitual, puesto que no se había enfrentado al temido reto por el que puedes poner en juego tu continuidad en Saber y ganar. De hecho, en su puesto, se encontraba un nuevo concursante llamado Pedro Tejada: descubrimos de dónde viene, su edad y su profesión.

En esta entrega, al ser consciente de que la ausencia de Alberto iba a generar muchas dudas, Jordi no dudó en empezar el programa dirigiéndose a la audiencia: «Antes de presentar a los concursantes queremos enviar un abrazo y comunicarles que nuestro concursante Alberto Galindo, de Paiporta, de Valencia, no podrá estar con nosotros. No se puede incorporar con nosotros al programa esta semana porque ha tenido una pequeña lesión en su actividad deportiva, como profesor de Educación Física». Acto seguido, el presentador de Saber y ganar fue más allá: «Desde aquí, Alberto, un abrazo enorme de parte de todo el equipo. Buena recuperación y esperemos que pronto, pronto, pueda volver al plató». Tras explicar lo sucedido con Alberto Galindo, Jordi Hurtado dio la bienvenida a Fer Castro, a Hugo García y, cómo no, al nuevo participante, que es Pedro Tejada Tello. «¡Bienvenido!», exclamó Jordi, a lo que él respondió: «Bien hallado, señor Hurtado».

Al tener la palabra, el nuevo concursante de Saber y ganar que recoge el testigo de Alberto Galindo durante su ausencia, se presentó ante los espectadores: «Vengo de Castellón, concretamente llevo residiendo dos años en una población cercana, que es Borriol». El presentador no dudó en añadir un dato más: «Porque usted es de Benicàssim».

El concursante respondió: «Bueno, yo soy de Madrid. Podemos estar hablando… Soy cosmopolita, entonces he estado…» Jordi Hurtado se quedó descolocado: «Esto no me lo habían apuntado, que era de Madrid», a lo que Pedro fue más allá: «No habrán actualizado las fuentes, pero…» El presentador volvió a hablar: «De dónde soy, de donde vengo…»

«‘De donde hice el bachillerato’, como dijo Max Aub, y el bachillerato lo hice en Castellón», añadió el nuevo participante del concurso que se emite en La 2 de Televisión Española. Por si fuera poco, se dio a conocer que estudió un doctorado en filología hispánica y, durante muchos años, fue catedrático y profesor en la Universidad, pero también en un instituto.

Aunque no se ha especificado su edad, sí que ha asegurado estar «felizmente jubilado». Poco después, Pedro dio a conocer una curiosa anécdota que tiene vinculación con Saber y ganar: «Si me permites, soy un fiel seguidor del programa porque empecé a verlo, sin saber la transcendencia que iba a tener, un 17 de febrero del 97, si no me equivoco»

Y añadió: «Y al día siguiente nació mi hijo primogénito, pero pude ver el programa y, bueno, desde ese día hasta hoy». Jordi no dudó en mandar un saludo al hijo del concursante, que se llama Pedro Pablo, al tener «la misma edad que Saber y ganar».