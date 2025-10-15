Quién es María Aguilar, la ex participante de ‘La isla de las tentaciones’ que vinculan con Mbappé

No es ningún secreto que, desde hace unos años, María Aguilar se ha convertido en una de las creadoras de contenido que más éxito está cosechando. Y siendo honestos, no es para menos. Conocida en redes sociales como María Brunn, la malagueña no ha dejado de trabajar hasta convertirse en una de las influencers más sorprendentes y espectaculares de nuestro país. Es evidente que su paso por La isla de las tentaciones no dejó indiferente a nadie, pero la andaluza no dudó en aprovechar este tirón para dedicarse a las redes sociales. Ahora que ha empezado a sonar su nombre junto al de Kylian Mbappé, jugador de fútbol del Real Madrid C.F., es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su trayectoria profesional, así como su vida personal a través de datos como su edad, de dónde es y su pareja actual.

Su vida personal

Su nombre real es María José Aguilar aunque, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, es conocida como María Aguilar o María Brunn. Nació el 9 de agosto de 1999 en Álora (Málaga). Antes de dedicarse al mundo de la televisión, la joven estudiaba una carrera que dejó apartada para poder participar en un reality de Telecinco que le cambió la vida para siempre.

¿Por qué se hizo conocida María Aguilar?

Fue por su paso por nada más y nada menos que dos ediciones de La isla de las tentaciones. María Aguilar participó como tentadora en la sexta edición, donde tuvo la oportunidad de conocer a David Vaquero, que viajó hasta República Dominicana junto a su pareja. La conexión entre los dos fue tan fuerte que David cayó en la tentación con ella y decidieron marcharse juntos del reality.

Pero su experiencia no acabó ahí, puesto que la malagueña volvió a La isla de las tentaciones. En este caso, para participar en la séptima edición junto al que era su pareja, David Vaquero. Y todo para poner a prueba esa relación sentimental que surgió entre esas villas. Se convirtió en una de las grandes protagonistas de su edición, tanto es así que consiguió muchísimos seguidores en redes sociales.

De esta forma, Aguilar no dudó en aprovechar ese tirón para comenzar a trabajar como influencer y poder vivir del contenido que crea en redes sociales. A pesar de que La isla de las tentaciones le brindó la oportunidad de enamorarse de David, lo cierto es que ambos decidieron poner punto y final a su noviazgo en marzo de este año 2025.

Su vínculo con Kylian Mbappé

En las últimas horas, muchos son los medios de comunicación que se han hecho eco de la posible «amistad especial» que tendrían María Aguilar y Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid. Aunque no existe ningún tipo de confirmación por parte de ninguno de los dos, lo cierto es que cada vez son más los rumores que existen debido a diversas publicaciones realizadas en redes sociales.

Es más, hay que mencionar que en el formato de Mediaset titulado En todas las salsas, se ha debatido la posibilidad de que, entre ambos, exista algo más que una amistad, pero lo cierto es que todavía no se ha confirmado que exista tal vínculo entre el futbolista y la influencer.