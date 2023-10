Quién es Julia Medina, concursante de ‘Dúos increíbles’: su edad, su pareja y biografía

La temporada televisiva 2023/2024 ha llegado pisando fuerte a RTVE. La cadena ha sorprendido a sus espectadores con el regreso de uno de sus talent shows musicales más vistos, Dúos increíbles. Un concurso donde estamos viendo sobre el escenario a grandes estrellas de la industria junto a artistas muy queridos como Julia Medina.

La cantante conquistó a todos durante su paso por OT 2018 y, desde entonces, no ha dejado de brillar. Pero, si todavía no la conoces, no te preocupes. ¡Te la presentamos!

Su carrera profesional

Nacida el 27 de noviembre de 1994 en San Fernando (Cádiz), Julia Medina se ha convertido en uno de los rostro más conocidos del momento. Estudió dos años de Filología Inglesa, según cita el medio Buena Música. Sin embargo, su pasión por la música la llevó a presentarse al casting de Operación Triunfo 2018, donde terminó siendo una de las seleccionadas.

Tras salir de la Academia, la artista publicó su primer proyecto discográfico un año después. Un trabajo que presentó bajo el título de No Dejo de Bailar. Luego, en el 2021, repitió fórmula con su segundo disco de estudio, Epicentro. Recientemente, lanzó su nuevo single, Adiós.

Su lado más personal

Julia Medina siempre se ha mostrado muy cercana con sus fans, una estela que repite también en sus redes sociales. De hecho, en su cuenta de Instagram acumula casi 200.000 seguidores. Un medio donde comparte instantáneas de los nuevos proyectos en los que se embarca y un poco de su vida más privada.

Por otro lado, en el ámbito amoroso, la cantante mantuvo una relación sentimental con Gonzalo Hermida, quien también participa en Dúos increíbles. La pareja confirmó su separación el pasado septiembre de 2022. «Tengo 80 preguntas como esta. ¡¡Qué os gusta un marujeo!! Hemos decidido separar nuestros caminos como pareja, pero nos queremos con todo nuestro corazón y seguiremos siendo equipo siempre», escribió Julia en su cuenta personal. Actualmente, se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no.