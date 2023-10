Quién es Famous, concursante de ‘Dúos increíbles’: su edad, su pareja y biografía

La segunda temporada de Dúos increíbles ha llegado pisando fuerte a La 1 de Televisión Española. El popular talent show musical conquistó por completo a los espectadores de la cadena con su anterior edición, en la cual Miguel Poveda y Antonio José se convirtieron en los grandes ganadores. Ahora, el concurso regresa y Famous no ha querido perdérselo.

El cantante saltó a la fama, al igual que algunos de sus compañeros de programa, tras su paso por Operación Triunfo 2018. Un hito en su carrera por el que, desde entonces, no ha dejado de triunfar. Por ello, si no lo conoces todavía, no te preocupes. ¡Te lo presentamos!

Su carrera profesional

Nacido el 23 de julio de 1999 en Ámsterdam (Países Bajos), Famous es uno de los cantantes revelación más sonados de nuestro país. De ascendencia nigeriana, el artista siempre sintió una fuerte conexión con el mundo de la música. Debido a ello, apostó por cumplir uno de sus sueños, participar en Operación Triunfo.

Su paso por la Academia más conocida de la televisión fue completamente exitoso, tanto, que se convirtió en el gran ganador de la edición. Tras ello, firmó un importante acuerdo con Universal Music y comenzó a lanzar su propia música como solista.

El gran debut en solitario de Famous llegó con el single Bulla. Luego, Disney Spain contactó con él para que pusiera voz al tema de la historia de su campaña de Navidad, Si habla el Amor.

Desde entonces, el artista ha sido el invitado de programas televisivos muy populares, entre ellos, Tu cara me suena. Además, se presentó al Benidorm Fest 2023 junto al sencillo La Lola y forma parte del equipo de la aclamada obra de teatro El Rey León.

Su lado más personal

En redes sociales Famous cuenta con más de 144.000 seguidores, cifra que crece cada día. Un medio donde le gusta compartir instantáneas de los nuevo proyectos artísticos en los que se embarca o de los lugares que visita durante su tiempo libre. Sin embargo, el ámbito amoroso es uno de los más desconocidos, hasta el momento.