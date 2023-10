Quién es Elena Farga, concursante de ‘Dúos increíbles’: su edad, su pareja y biografía

Hace tan solo unos días Dúos increíbles regresó al prime time de La 1 de Televisión Española y lo hizo de la mano de su segunda edición. Tras el éxito arrollador de Antonio José y Miguel Poveda en la primera temporada, el concurso ha vuelto un año más de la mano de estrellas legendarias de la música y otras más emergentes, entre ellas, Elena Farga.

El talento artístico de la joven no está dejando indiferente a nadie, y sus más de 112.000 seguidores en redes sociales son la mejor prueba de ello. Así pues, si todavía no sabes quién es Elena Farga, no te preocupes. ¡Te la presentamos!

Su carrera profesional

Nacida en Valencia (España) en 1997, Elena Farga siempre sintió una gran conexión con el mundo de la actuación. De hecho, según reveló a DOUBLE G, fue con 10 o 12 años cuando le dijo a su madre que quería dedicarse a ello tras ver una película. Un sueño que comenzó a cumplir, pues dio sus primeros pasos en el teatro y empezó a tocar la guitarra.

Los años pasaron y Farga se presentó a uno de los talent shows más populares de la parrilla televisiva, Factor X. Una puesta en escena donde la joven dejó a todos sin palabras con covers como I Will Always Love You, de Whitney Houston. Eso sí, ante de ello ya se había presentado al casting de OT 2017, y se quedó a las puertas de entrar en la Academia.

Sin embargo, el tiempo le ha llevado a firmar con el sello Universal Music Spain y lanzar sus propios temas al mercado. Desde entonces, ha publicado su primer LP, de cinco canciones, y puso letra y voz a la canción que acompañó a la Selección Femenina de Fútbol en el Mundial de este año, Está x venir.

Su lado más personal

Elena Farga siempre se ha mostrado muy cercana con sus seguidores, una faceta que muestra también en sus redes sociales. Por otro lado, en el ámbito amoroso, la artista mantiene una relación sentimental con Paula Blas, jugadora de fútbol que forma parte de la Queens League, la liga femenina creada por Gerard Piqué Piqué e Ibai Llanos, entre otros streamers y futbolistas.