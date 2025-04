No es ningún secreto que El Show de Bertín se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, no es para menos. Hace poco más de una semana, los espectadores pudieron disfrutar del último programa de Bertín Osborne como presentador del formato, al menos hasta dentro de unos meses. No podemos olvidar que el también cantante está inmerso en un nuevo proyecto televisivo, como es participar en la decimosegunda edición de Tu cara me suena. Al no poder compaginar ambas cuestiones, Bertín ha decidido aparcar por un tiempo su papel como presentador del programa. Eso sí, lo ha dejado en muy buenas manos puesto que, desde este momento y hasta próximo aviso, el diestro y ex participante de El Desafío, Manuel Díaz El Cordobés, cogerá las riendas de las nuevas entregas de El Show, cada viernes, en Canal Sur Televisión.

Este 11 de abril, a partir de las 22:45 horas, los espectadores podrán disfrutar de un nuevo programa de El Show. Así pues, serán testigos de cómo Manuel Díaz El Cordobés recibirá como invitada a una de las voces más espectaculares y potentes de la industria musical española. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Diana Navarro. Lo hará como protagonista de una entrega especial con motivo de la Semana Santa. Entre otras cuestiones, la artista se sincerará sobre cómo disfruta de esta fecha tan especial, y cómo lo hace desde el más puro recogimiento. Es más, es de las que no duda en vestirse de mantilla en esta festividad. Diana Navarro aprovechará su visita a El Show para hacer un repaso a sus treinta años de trayectoria musical y, cómo no, también para hablar de su faceta como actriz de la mano de Santiago Segura.

Es más, contará a los espectadores del programa que, antes de dedicarse a la música de manera profesional, llegó a ganar un par de concursos de saeta. Como no podía ser de otra manera, Diana se enfrentará al temido ‘Tercer grado’, uno de los grandes clásicos de El Show. Así pues, no solamente desvelará el sitio más curioso en el que ha tenido que cambiarse para una actuación, sino también con qué famosa la confunden de manera habitual.

Se trata de una de las ex concursantes más conocidas de la primera edición de Operación Triunfo. Para este día tan especial y señalado, el equipo del programa ha preparado un nuevo juego titulado ‘Cada cofrade con su instrumento’. Así pues, se busca poner a prueba la intuición de Diana Navarro, que se quedará sin palabras al ser testigo del enorme talento de los participantes.

Pero no todo queda ahí puesto que, además de emocionarnos con las voces de Diana Navarro y Laura Gallego, los espectadores contarán con la visita de Antonio Garrido. Gran experto en esta festividad, el actor nos sorprenderá con grandes anécdotas y curiosidades de la Semana Santa de Andalucía.

No te pierdas la nueva entrega de El Show, presentada por Manuel Díaz El Cordobés, esta noche a partir de las 22:45 horas en Canal Sur Televisión.