¿Quién ganó el Rosco de ‘Pasapalabra’ ayer?: “Me la he comido”

Pasapalabra continúa con dos grandes concursantes luchando mano a mano para conseguir el preciado bote del programa, siendo Fer y Moisés los grandes protagonistas de cada tarde en el programa de Antena 3. Te contamos quién fue el ganador de Rosco de ayer, 12 de julio de 2023.

Como es habitual, los invitados famosos en el plató tuvieron que esforzarse al máximo para ayudar a acumular segundos en el casillero de su equipo, lo que hizo que el gallego llegase al final del programa con 159 segundos, un gran tiempo. 152, un poco menos tenía Laguardia, que también tenía opciones de conseguir el premio si estaba acertado.

Pero las cosas se pusieron cuesta arriba desde el primer momento, ya que en la primera letra todas las opciones del riojano se esfumaban. «Empieza por A. Adverbio que significa: ‘Casi no’», leía Roberto Leal en su primera definición, a lo que el concursante contestó sin dudar con la palabra «aún», pero no acertó.

«¡No! Apenas», gritaba el presentador ante la cara de incredulidad de Moisés, que no pensaba en ningún momento que podía fallar a las primeras de cambio. «Me la he comido. Nada, nada», reconocía a los pocos segundos de saber que ya no habría opciones de conseguir el Bote y que necesitaba que su rival cometiese al menos un fallo para conseguir librarse de la Silla azul.

«‘Aún’ equivale a todavía. Nosotros buscábamos: ‘Apenas’», puntualizaba el conductor, que seguía sin dar crédito a lo que estaba pasando. Desde ese momento la tarde de Moisés en Pasapalabra se complicó, tanto que terminó el Rosco con tres fallos y 20 aciertos, haciéndole imposible optar a la victoria de la tarde.

Fer se convirtió en el ganador de la tarde después de los errores de su compañero, por lo que esta tarde tiene asegurado su puesto en el programa. Más complicado será para el riojano, que tendrá que superar la Silla azul para poder continuar y optar a ganar los 598.00o euros de bote acumulado que se pondrán en juego.