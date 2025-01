¿Quién es Anthony Mackie? Su edad, por qué es conocido, su pareja y todo sobre su vida

La industria interpretativa nos ha presentado, a lo largo de los años, a grandes figuras que han marcado a miles de personas, de una manera o de otra. Un talento innato para la actuación donde nombres como el de Anthony Mackie han cogido fuerza durante los últimos tiempos. De hecho, el talento de este artista en concreto no ha pasado desapercibido para los altos cargos del universo Marvel.

Pues, su papel de Sam Wilson/Falcon le ha llevado a formar parte de un buen repertorio de largometrajes de éxito. Por ello, nos hemos puesto manos a la obra con el objetivo de realizar una breve investigación sobre lado más profesional y el más personal de Anthony Mackie. ¡Así se presenta!

¿Por qué es conocido Anthony Mackie?

Anthony Dwane Mackie, conocido artísticamente como Anthony Mackie, es un actor de origen estadounidense que se ha hecho muy popular entre el público por sus proyectos profesionales. Un currículum donde figuran proyectos que han sido destinados a la pequeña y a la gran pantalla.

A nivel cinematográfico, destacan títulos como Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man, La mujer en la ventana, Avengers: Endgame, We Have a Ghost, entre otros. Asimismo, este 2025 se encuentra trabajando en proyectos como Captain America: Brave New World y The Electric State.

Por otro lado, en la pequeña pantalla, han sido varias las ficciones que han contado con su presencia. De esta manera, destacan producciones como Law & Order: Criminal Intent, Black Mirror, The Falcon and the Winter Soldier, Marvel Studios: Assembled, Solos, etc.

¿Cuántos años tiene Anthony Mackie?

Nacido el 23 de septiembre de 1978 en Nueva Orleans (Estados Unidos), Anthony Mackie es un artista que tiene, actualmente, 46 años.

¿Quién es la esposa de Anthony Mackie?

A nivel público, es conocido que el artista se casó con Sheletta Chapital. Un romance que surgió desde la infancia y que fue creciendo con el paso de los años. Debido a ello, fue en el 2014 cuando la pareja decidió unir sus vidas en matrimonio.

Una historia de amor cuyo fruto fueron sus hijos en común. Sin embargo, en el 2017, ambos decidieron divorciarse. Actualmente, se desconoce si el corazón del actor se encuentra ocupado o no.

¿Cuántos hijos tiene Anthony Mackie?

El matrimonio del artista con Sheletta Chapital no tuvo el final feliz que les hubiese gustado. Pero, durante su tiempo juntos, ambos dieron la bienvenida al mundo a cuatro hijos.

¿Cuánto mide Anthony Mackie?

La altura de los artistas es uno de los requisitos más observados en la industria cinematográfica. Por ello, y teniendo en cuenta la maravillosa carrera que alberga el actor a sus espaldas, no es de extrañar que sea una de las cuestiones más planteadas.

En el caso de Anthony Mackie cabe señalar que no es el actor más alto del universo Marvel, pero tampoco el más bajo. Según se ha confirmado, presenta una altura de 1’78 m.