Quién es Alberto Rodríguez, el nuevo concursante de ‘Pasapalabra’ que eliminó a Nacho Mangut

La eliminación de Nacho Mangut ha dejado un enorme vacío en Pasapalabra, pero su hueco ya lo ocupa un nuevo concursante que promete ponérselo muy complicado a Manu Pascual, que se mantiene como el veterano del programa desde que llegó tras el bote de Óscar Díaz. Alberto Rodríguez es el nuevo concursante que aspira a todo y que tendrá que demostrar que tiene un gran nivel después superar la Silla azul a todo un veterano del formato. La sorpresa fue tan grandes que incluso pidió perdón nada más descubrir que había vencido: «Quería pedir perdón a todos los fans de Nacho porque es un concursante mítico y excepcional».

El shock entre los invitados y los espectadores de los primeros días ha dado paso a que todos se pregunten qué vida lleva el nuevo concursante del programa. Con el paso de los días irá contando más detalles, pero por el momento se sabe que es experto en números, ya que estudió Física y se dedica al sector ferroviario. «Cuando estudias Matemáticas, en contra de lo que la gente piensa, hay más letras que números», aseguró para explicar su interés y sus conocimientos del lenguaje. «Está la X, la Z, la Y, el alfabeto griego por completo…», bromeó con Roberto Leal. Aunque todos puedan pensar que no podrá mantenerse en el programa, asegura que tiene un gran interés por la lengua desde que era solo un niño, cuando empezó a leer el diccionario por entretenimiento: «Al final me he pasado a las letras y aquí estoy», dijo.

Uno de sus rasgos característicos son sus pendientes, que siempre luce en sus apariciones en televisión, algo que ha llamado la atención de Roberto Leal, que le ha llegado a retar a que cada día luzca uno diferente, un guante que él recogió con humor. Antes de intentarlo, el presentador le ha recordado que hay concursantes que pueden llegar a estar más 100 programas.

Nació en Zamora hace 32 años, pero actualmente la vida le ha llevado a vivir en Guadalajara. Tal y como afirma el periódico La Opinión de Zamora, cuando era joven vivió en la ciudad, donde estudió en su infancia y adolescencia. El citado medio también asegura que es amante de la Semana Santa y que ha participado en concursos internacionales de cálculo.

Alberto Rodríguez ha llegado pisando fuerte al programa

Con el paso de los días es posible que vaya contando más detalles de su vida personal, pero hasta el momento ya ha demostrado que es un rival complicado para Manu y que hará lo posible por conseguir el bote. Si los nervios no le fallan podría estar muchas semanas como concursante de Pasapalabra.