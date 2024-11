Nacho Mangut, tras ser eliminado de ‘Pasapalabra’: «La peor experiencia de mi vida»

Nacho Mangut se ha convertido en uno de los concursantes históricos de Pasapalabra desde que debutó en el programa cuando todavía se emitía en Telecinco. El extremeño fue uno de los primeros participantes cuando el programa saltó a Antena 3, fue en ese momento cuando se vivió una gran batalla durante 79 programas con Pablo Díaz. Años después ha vuelto en una nueva oportunidad de asaltar el Bote, ya que hasta ahora es uno de los nombres más famosos que no ha podido ganarlo, pero su aventura ya se ha acabado. Pese a ser uno de los veteranos, en esta nueva etapa se ha encontrado con algunos de los aspectos menos conocidos y agradables a los que se tienen que enfrentar las personas que salen en televisión y que no todos los espectadores se imaginan.

Tras 59 programas, todos ellos contra Manu Pascual, el profesor ha tenido que decir ‘adiós’ a todos después de haber conseguido acumular más de 44.000 euros en su marcador, aunque su objetivo era llevarse el premio más importante. Con pena se ha despedido de su compañero -y a la vez rival- y de Roberto Leal, con el que tiene una relación muy estrecha desde que se conocieron hace cuatro años en plena pandemia, cuando arrancaron las emisiones del programa en Atresmedia. Sus últimas palabras en plató han sido para dejar claro que se ha esforzado todo lo posible y que ha estudiado mucho para intentar cumplir su objetivo, pero no ha podido conseguirlo. Esas han sido sus palabras ante las cámaras, pero horas después ha utilizado las redes sociales para contar más detalles y explicar el «acoso brutal» que ha sufrido por parte de algunos fans del programa, que en muchos casos han mostrado un fanatismo muy peligroso.

Tal y como ha contado, a diario recibía mensajes de insultos por parte de algunos espectadores que han llevado demasiado lejos su fanatismo, una presión que para Nacho ha sido muy complicada de gestionar y que no se la desea a nadie. «En esta ocasión he vivido la otra cara de la exposición pública. Un acoso brutal en las redes sociales, decenas de mensajes diarios llenos de insultos, faltas de respeto, amenazas y malos deseos», arranca.

«En los 12 años que llevo concursando nunca había vivido nada igual, ha sido, sin duda, la peor experiencia de mi vida y no se la deseo a nadie. Por ganar, perder, empatar, por hablar o callarme, por mi aspecto físico o por mi formar de ser», todo ello dice que es fácil de comprobar en las publicaciones del programa en redes sociales.

«Lo único que me alivia es poder contarlo. Me voy con el mejor registro histórico de cualquier concursante en sus primeros 50 programas en la etapa de antena 3», asegura. Aprovecha, además, para anunciar que esto no le desanimará a continuar probando suerte en otros programas, ya que hace pocas semanas estuvo presente en un especial de El Cazador, por lo que es posible que dentro de poco pueda probar suerte en espacios como Saber y ganar, Reacción en cadena o formar parte de un equipo de Boom.

Aunque ha sido mucho lo malo, Nacho Mangut también ha tenido buenas experiencias en su regreso a Pasapalabra. «Por lo escrito hasta aquí comprenderéis que cada muestra de cariño ha valido por diez en esta ocasión», por eso se queda con los buenos mensajes que también ha recibido.