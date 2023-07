Quevedo estrena ‘Columbia’, un single muy esperado

Si el verano del pasado 2023 llevó su nombre, el de este año no será menos. Quevedo ha regresado más fuerte que nunca para arrancar el mes de julio como corresponde y ha lanzando al mundo lo que tanto tiempo le llevan pidiendo sus seguidores, el tema Columbia. Un estreno muy esperado con el que ha vuelto a superarse una vez más.

Justamente hace un año, el pasado 6 de julio del 2022, el canario daba el salto de manera global al ser el nuevo protagonista de la session de Bizarrap. Un tema que terminó consagrándose como un autentico fenómeno global y que, indudablemente, supuso un antes y un después en la vida de ambos artistas. Una fecha muy señalada para Quevedo que no ha querido dejar en el olvido.

View this post on Instagram A post shared by QUEVEDO (@quevedo.pd)

No hay mejor manera de celebrar un día tan importante en su carrera que con nueva música. Por ello, el intérprete de Playa del Inglés ha publicado su nueva apuesta musical. Columbia ha llegado y lo ha hecho para presentarse como la siguiente candidata de la lista en convertirse en la canción del verano. Un objetivo que podría cumplirse con creces.

Hace tan solo unos días el canario presentó los primeros versos del tema en La Velada III, una pequeña píldora de lo que le esperaría al público con su estreno. Ahora, con la canción fuera, podría decirse que la espera ha merecido por completo la pena. Pues, estamos siendo testigos de un single que atrapa desde la primera escucha y con el que resulta muy complicado no volver a darle al play.

«Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa entre besos se enfadaba. Se le escapó un «te quiero», la que no quería nada», son los versos que conforman el estribillo de Columbia. Sin lugar a dudas, una apuesta más por parte de Quevedo con la que ha vuelto a demostrar el por qué es uno de los artistas más escuchados a nivel global del momento.