¿Por qué el Gran Wyoming, presentador de ‘El Intermedio’, no tiene redes sociales?

José Miguel Monzón, al que todo el mundo conoce como el Gran Wyoming, se ha convertido desde hace años en un presentador capaz de encender cualquier polémica gracias a sus bromas y comentarios en laSexta, pero siempre escapa a los ataques que sufre en internet. Esta es la razón por la que el presentador de El Intermedio no tenga redes sociales.

Parece imposible que en un mundo hiperconectado como en el que vivimos una estrella de la televisión sea capaz de vivir sin estar comunicado con sus fans, pero el presentador del programa de la segunda cadena de Atresmedia es capaz. Se trata de una pregunta a la que ha tenido que responder varias veces, ya que es algo que sigue extrañando a todos.

Para su desgracia han existen varios perfiles que suplantan su identidad, algunos con varios miles de seguidores, por lo que los más despistados piensan que están leyendo las opiniones del verdadero Wyoming, algo que es completamente imposible. Es por culpa de estos suplantadores por los que ha tenido que salir en varias ocasiones a dar explicaciones y recordar que ningún perfil que lleve su nombre es cierto, siendo todos fake.

Es un tema del que ha tenido que hablar en varias ocasiones, tanto que si entramos en la cuenta de Twitter de El Intermedio, programa que presenta cada noche, el primer mensaje que encuentran los usuarios es un vídeo en el que recuerda que no tiene redes sociales.

Con tono de humor, explica que debido a su edad vive «contrareloj» y que por eso no piensa «hacer fotos comiéndome un huevo frito para contarle a los demás que me estoy comiendo un huevo frito». Además del ‘postureo’ habitual que existe en ellas, el presentador evita estar en ellas porque se siente «como un payaso que mete la cabeza para que le tiren tartas. A día de hoy no estoy por esa labor».

👀 Esto es importante recordarlo de vez en cuando No, Wyoming no tiene ningún perfil en redes sociales. Él mismo nos explica los motivos 👇 pic.twitter.com/XnO3uctQIt — El Intermedio (@El_Intermedio) March 13, 2023

En una entrevista en laSexta Noche, quiso dejar claro que no vive aislado del mundo, todo lo contrario: «Estoy todo el día metido en Internet». Pero de esta manera evita los comentario negativos que cada día le llueven por parte de sus detractores.

«Yo no tengo redes sociales. Me dan disgusto. Esto es como un negro que va por la Gran Vía y se cruza con tres mil personas pero una le llama ‘puto negro’… pues ya le han jodido la mañana. Vivo bien así. De hecho, la gente que tiene redes sociales a mi alrededor vive peor que yo», aseguró en aquel momento.