El motivo por el que el Gran Wyoming no presenta ‘El Intermedio’ de laSexta

La campañana electoral sigue cambiando las programaciones de los canales de televisión, especialmente con la llegada de los debates y la esperada noche electoral del próximo 23 de julio. Uno de los más afectados es El Intermedio, que vive unas importantes semanas sin su presentador habitual. Te contamos el motivo por el que el Gran Wyoming no presenta el programa de laSexta.

El programa de sátira política tenía previsto marcharse de vacaciones con el final de la temporada, como es habitual cada verano, pero la convocatoria de electoral obligó a cambiar de planes de forma rápida. Otros espacios de actualidad continuarán con sus presentadores principales hasta la llegada de las votaciones y los días posteriores, pero no es el caso del espacio de la cadena de Atresmedia.

El showman no está presente en el plató desde el pasado lunes 3 de julio, momento en el que Dani Mateo tuvo que comenzar a ocupar su lugar. El motivo no es otro que Wyoming ya tenía varios compromismos inevitables durante el mes de julio, por lo que no podrá estar presente.

Sus compañeros continuarán hasta el próximo 24 de julio, el día después de las elecciones generales, por lo que podrán repasar la noche electoral, los resultados y los posibles pactos. La que no faltará a su cita cada noche será Sandra Sabatés, que continuará al frente como copresentadora.

Pero Mateo como presentador no es la única novedad que tendrá El Intermedio en los próximos días. «Yo me voy, pero El Intermedio continuará hasta el 24 de julio en manos de mis fieles Thais Villas, Raúl Pérez, Isma Juárez y por supuesto Sandra Sabatés, Cristina Gallego y Dani Mateo», dijo en su despedida el presentador titular.

«Yo os volveré a ver en septiembre, puede que con otro gobierno o puede que no. Ya veremos», aseguró en sus últimas palabras ante los espectadores de laSexta.

Héctor de Miguel, el fichaje para este verano del programa

Mientras Mateo ocupa la silla principal en las próximas semanas, su puesto como analista lo acupará Quequé, el locutor de la cadena SER que saltó a la fama gracias a programas como La vida moderna y Hora veintipico.