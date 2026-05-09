Qué fue de Xavier Monjonell, primer ganador de la historia de ‘Supervivientes’: del reality a reconocido empresario

Supervivientes se ha convertido en uno de los realities más conocidos y vistos de la parrilla televisiva española; de eso no cabe duda. Edición tras edición, la audiencia ha tenido la oportunidad de ver cómo celebridades de todos los ámbitos se ponen a prueba en Honduras con el objetivo de probar su capacidad de supervivencia. Un reto que no todo el mundo logra llevar a cabo, pues el hambre y las numerosas penurias de la isla pasan factura rápidamente. Pero, antes de conocer el concurso tal y como lo conocemos actualmente, hubo una época en la que los participantes eran personas anónimas. De hecho, fue así como el público pudo conocer a Xavier Monjonell.

Supervivientes lleva 26 años emitiéndose en España. Pero, en sus orígenes, el formato era completamente diferente. Y es que, tal y como se ha podido saber, antes se llamaba Supervivientes: Expedición Robinson. Los participantes eran personas ajenas al foco mediático que viajaban hasta Panamá para vivir la experiencia. Eso sí, por aquel entonces, no había televotos, ni platós. El concurso se grababa del tirón y lo hacía sin interrupciones. Fue así como Xavier Monjonell se coronó como el primer ganador de la historia del formato.

Xavier Monjonell ganó ‘Supervivientes’ en el año 2000

Tal y como se contó en ese momento, Xavier Monjonell tenía 27 años y era monitor de esquí náutico y diseñador de motos. Su victoria en el programa de supervivencia le cambió la vida en todos los sentidos. Pues, los 10 millones de pesetas que se embolsó como premio le ayudaron a conocer mundo y, por el camino, a su actual mujer.

Xavier Monjonell nunca quiso formar parte de los medios de comunicación, ni ser un rostro conocido de la televisión. Por ello, nada más ganar el reality, se alejó del foco mediático. El catalán hizo las maletas y viajó por Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica y algo de Estados Unidos. Un recorrido que le llevó a conocer el pueblo de su esposa, motivo que le llevaría a montar ahí su propio negocio.

El joven apostó por dejar su vida en España e instalarse en Mina Cavero, un pueblo de Argentina. Ahí, es propietario de un complejo de cabañas situadas en plena naturaleza donde ofrece una estancia especial a los huéspedes. Asimismo, en pleno 2026, Xavier Monjonell es padre de tres hijos y tiene una vida feliz alejado de la fama.

«En este viaje conocí el pueblo de mi pareja y vi la oportunidad de montar un negocio para trabajar poco y tener mucho tiempo libre. A la vuelta del viaje tomé la decisión de probar y aquí estoy después de 20 años con la certeza de que fue una buena decisión», comenta él, según cita la web de Telecinco. En redes sociales, Xavier Monjonell se muestra como un gran amante de las motos y las aventuras. De hecho, tiene un canal de YouTube donde comparte con sus seguidores sus aventuras por el mundo. «Sigo con mi afición de toda la vida, viajar en moto; visito lugares y rutas emblemáticas de Argentina y países cercanos, siempre cuelgo videos en YouTube de estos viajes», agregan.