El pasado miércoles 27 de septiembre First Dates regresó al prime time de Cuatro y lo hizo de la mano de un nuevo programa que no dejó indiferente a nadie. Muchos fueron los solteros que se presentaron en busca de su media naranja, pero los que dejaron sin palabras con su cita fueron David y Ricardo.

Ricardo (30 años) es originario de Colombia, al igual que David (28 años). Ambos andan en busca de la persona correcta, pero no han tenido demasiada suerte. De hecho, a Ricardo le fue tan mal en su pasado sentimental que lo califica como una telenovela donde llegó «a contratar un detective y todo».

Una vez en la mesa, los solteros han querido conocerse un poco más. Por ello, pasaron al tema sexual para despejar las dudas desde el principio. Ricardo le ha preguntado a su cita si era 100% gay, una cuestión que David le respondió afirmativamente, sin pensarlo dos veces.

«Todos deberíamos de experimentar a tal punto de saber qué realmente nos gusta y qué no», señaló. En este aspecto, David afirmó que es versátil, le gusta ser activo y pasivo. Ricardo, por el contrario, no disfruta siendo activo. Eso sí, el soltero ha dejado claro que ve como algo obligatorio que le «empotren bien».

Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, ambos han estado de acuerdo en señalar que se han sentido muy cómodos con el otro durante la velada. De esta manera, han dicho sí a una segunda cita juntos. Pero, Ricardo ha admitido que, si David no le llega a aportar lo que necesita en todos los sentidos, no dudará en buscar en otro lado.

