¿Qué audiencia hizo el estreno de ‘Ni que fuéramos’ en su estreno en Ten TV?

Ni que fuéramos, el nombre del renacido Sálvame, ya ha vuelto a la televisión tradicional tras solo dos semanas como contenido en streaming en plataformas. Esta ha sido la audiencia que ha conseguido en su estreno en Ten TV y los datos de y Ahora Sonsoles y TardeAR ante su llegada.

El pasado viernes, último día de diario en el que Ten TV no contaba con Ni que fuéramos en su parrilla, su tarde consiguió una audiencia media del 1,98 % de share y 152.666 espectadores desde las 15:28 h y hasta las 20:20 h. Esos datos los lograron los programas La casa de mis sueños y las cinco entregas de Caso cerrado, hasta ahora el espacio estrella de la cadena.

Este lunes, María Patiño y sus colaboradores consiguieron subir de manera notable esos datos gracias a que entre las 15:45 y las 20 h. logran una media de 3.2 % de cuota y 258.000 espectadores. Estos datos mejoran de forma notable los que conseguía la cadena hasta ahora, pero no sirven para que el universo Sálvame plante cara a Y ahora Sonsoles, Así es la vida y TardeAR, los programas con los que compite frontalmente.

En cambio, el programa sí que sufrió una bajada importante de audiencia en sus emisiones por la red. Durante las más de cuatro horas de emisión consiguió una audiencia media de 18.638 espectadores en YouTube y 2.182 espectadores en Twitch, según los datos de TV TOP. Se queda lejos de los casi 40.000 usuarios de media que conseguía en sus emisiones por internet hasta la semana pasada, dejando claro que muchos han preferido pasar a la televisión tradicional.

Así quedan las audiencias el día del estreno de Ni que fuéramos en Ten TV en todas las cadenas

Así es la vida: 8.4 % y 806.000 espectadores

Y ahora Sonsoles 11.4% y 801.000 espectadores

TardeAR 10.6 % y 789.000 espectadores

Ni que fuéramos: 3.2 % de cuota y 258.000 espectadores

Pese a que la entrevista a Marta Riesco fue un gran reclamo, los datos dejan claro que Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega no han notado la llegada de esta nueva competencia en las tardes y siguen en su guerra particular por liderar. Por su parte, Así es la vida baja tres décimas respecto al pasado viernes -último día sin Ni que fuéramos en Ten TV-, por lo que no se puede decir que haya tenido una gran fuga.

Aunque muchos esperaban datos mucho más altos en su estreno, es de esperar que el nuevo Sálvame necesite un tiempo para conseguir informar a todos sus seguidores de la etapa de Telecinco de su regreso a la televisión. Mucha de su audiencia, la que no consume redes sociales de forma masiva, tendrá que enterarse de cuál es su nuevo canal, por lo que es de esperar que esos datos mejoren con el paso de las semanas, aunque parece complicado que puedan llegar a competir mano a mano contra Telecinco y Antena 3, que tienen unas audiencias consolidadas durante todas las franjas horarias.

Pese a no haber conseguido plantar cara, Ten TV puede celebrar que desde el lunes 3 de junio ha dejado de ser una más entre las cadenas temáticas de la TDT. Ahora tiene un programa que sirve de reclamo para que más espectadores, que no se acordaban de su existencia, puedan acudir a él cada día. Es por eso que para los creadores de Ni que fuéramos son unos datos más que discretos, pero que para la cadena son una noticia que celebrar.