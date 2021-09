El equipo de Atresmedia ha dado el pistoletazo de salida por todo lo alto a su nueva temporada y lo ha hecho de la mano del regreso de una de sus series más exitosas y queridas por la audiencia, ‘Los Protegidos’. La icónica ficción que narra la historia de la familia Castillo Rey vuelve a la vida de todos los españoles con una nueva temporada que promete venir cargada de sorpresas.

El estreno de una cuarta entrega arranca con una premisa muy potente, el secuestro de la hija de Sandra. Un suceso que dará lugar a una serie de acontecimientos y que se convierte en el motivo principal por el que toda la familia vuelve a unirse tras haber estado separados durante 8 años. Por ello, y con motivo del próximo preestreno del primer capítulo de la temporada, ‘Los Protegidos: El regreso’ ha presentado su nueva etapa con una rueda de prensa muy especial y Happy FM ha estado allí para verles.

Ana Fernández: «No he visto fans más fieles. Nosotros estábamos en otros proyectos, pero cuando recibimos la llamada para volver, pensamos que estábamos haciendo el sueño de mucha gente realidad» 💜 pic.twitter.com/xvP3soYo1p — Los Protegidos: el regreso (@LosProtegidos) September 15, 2021

“Si conoces la serie de antes te vas a dar cuenta de que sigue estando la esencia, que contamos todo lo que siempre se ha contado en ‘Los Protegidos’ pero encima ahora sumamos”, ha confesado Antonio Garrido respecto a lo que les espera a los espectadores con esta nueva temporada. Una nueva entrega que verá la luz de forma oficial con un preestreno en directo del primer episodio el próximo 19 de septiembre a las 20:00 en ATRESplayer Premium.

Un lanzamiento único y exclusivo donde han señalado que, al ser un producto original, solamente va a estar en la versión pago y no va a ser emitido por Antena 3. “Nos quedan sorpresas que llegan en las próximas semanas y meses”, ha anunciado Emilio Sánchez, gerente de video y plataformas online de Atresmedia. Además, han explicado que cuando estén listos en postproducción, se subirá cada semana un capítulo nuevo, contando con un total de 4 episodios.

De momento, no hay fechas para los próximos estrenos, pero han destacado que lo mejor está por llegar. “Se cierran algunas incógnitas y se abren otras. La serie no ha perdido la esencia”, ha declarado Luis Fernández. Asimismo, han destacado que esta nueva temporada “tiene una calidad muy superior a lo que hacíamos antes y el guion tiene unas sorpresas que la gente no se espera”.

Daniel Avilés: Todos hemos crecido, tanto en la realidad como en la ficción. Y #LosProtegidosElRegreso también ha crecido, ha madurado. Tiene la esencia y toda esa magia de antes, pero tenemos otros poderes y hay otra calidad muy superior». pic.twitter.com/U5dyixez7X — Los Protegidos: el regreso (@LosProtegidos) September 15, 2021

Una nueva producción que, tal y como nos contaron en la rueda de prensa, tuvo que pasar todos los controles sanitarios diarios. Una nueva forma de trabajar con la que han indicado que “casi nos llevamos un pequeño susto”, pero que ha sido concluida a la perfección. “Uno de los retos era ver como íbamos a afrontar el reencuentro, que era lo que se iba a sentir y como iban a reaccionar los personajes. Si íbamos a tener todavía esa conexión de cuando grabamos la primera etapa”, ha declarado Mario Marzo.

Una nueva forma de trabajar los efectos especiales donde han señalado que en esta ocasión es todo mucho más profesional y no han tenido que proyectar planos concretos para ello o, en el caso de Luis Fernández, ponerse croma para simular su invisibilidad.

“Los protegidos consiguió una cosa fundamental que era sentar a toda la familia delante de la televisión y si lo conseguíamos era porque nosotros nos sentíamos una familia. Ese es nuestro reto otra vez”, ha sentenciado Antonio Garrido. Sin lugar a duda, ‘Los Protegidos: El regreso’ es uno de los estrenos más esperados de los últimos años.