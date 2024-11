Un protagonista de ‘Emily in Paris’, contra la producción de la serie: «No tenemos mucha libertad»

Este 2024 ha sido un año de grandes estrenos en la plataforma de Netflix. Uno de los más esperados, sin lugar a duda, ha sido el de Emily in Paris. La popular producción ha logrado conquistar a la audiencia global con las cuatro temporadas que narran la historia de Emily Cooper, personaje interpretado por la actriz Lily Collins. Una trama ambientada en el glamuroso París del siglo XXI y en los mágicos lugares que esconden Francia. Una serie de escenarios que forman parte del día a día de la protagonista, una chica americana que tiene que hacer frente a la barrera del idioma y a las diferencias culturales.

Emily Cooper y sus amigos han logrado hacerse con el corazón de los espectadores. Pues, la ficción también destaca por combinar ingredientes como el humor y el amor en su historia. Pero, ahora, tras 40 episodios lanzados, parece ser que hay un actor muy importante en el elenco que se está planteando seriamente abandonar la serie. ¿El motivo? No se encuentra nada contento con el rumbo que está tomando su personaje en la trama. Una situación que él, por mucho que lo intente, no puede cambiar debido a que tiene que seguir el guion de manera estricta.

El actor que se siente muy desilusionado con el transcurso de su personaje es Lucas Bravo, que da vida al chef Gabriel en Emily in Paris. Recordemos que Gabriel ha sido el interés amoroso de Emily Cooper durante casi toda la ficción. Pero, la pareja ha vivido numerosas idas y venidas que han provocado que la protagonista encuentre el amor en otros chicos.

Sin embargo, de una manera o de otra, ambos personajes han terminado regresando para apostar por su amor. Eso sí, la temporada 4 de la serie no ha sido la más apasionante para el chef francés. De hecho, y como los fans han podido ver, sus decisiones han provocado que la protagonista tome rumbo a Italia y le de una oportunidad a su nuevo interés amoroso.

El personaje de Gabriel no ha evolucionado de la mejor manera, y el actor Lucas Bravo lo sabe. Por ello, en una entrevista concedida al medio IndieWire, se ha sincerado. «El ‘chef sexy’ fue una gran parte de mí en la primera entrega y nos distanciamos temporada tras temporada debido a las decisiones que toma y a la dirección que le hacen tomar», comienza explicando.

Lucas Bravo sobre la serie de Netflix: «No podemos cambiar una palabra o una emoción»

«Como lo hicieron inconsciente de su entorno, de la dinámica, siempre victimizando y siempre completamente perdido en la traducción y ajeno a todo lo que está sucediendo a su alrededor y siendo manipulado por todos, no se volvió divertido para mí grabar o ver a un personaje que amo tanto y me trajo tanto, siendo convertido lentamente en guacamole. Realmente me separé de él», afirma.

«No tenemos mucha libertad en el set. No podemos cambiar una palabra o una emoción. Saben lo que quieren y nosotros solo tenemos que cumplir. Me hace preguntarme si quiero ser parte de la quinta temporada… porque mi contrato termina en la cuarta», confiesa con pesar. Unas declaraciones muy contundentes con las que el actor, de 36 años, ha mostrado su inquietud.

Lejos de dejarlo ahí, el artista de origen francés continuó. «Realmente quiero ver si Gabriel vuelve a su yo divertido, descarado, juguetón y vivo. Porque tres temporadas siendo melancólico, triste, deprimido y perdido ya no es divertido. Es una comedia, todo el mundo se está divirtiendo a mi alrededor, todo el mundo está saltando, y yo me estoy hundiendo lentamente en Dios sabe qué», destaca.

«Cuando amas algo que quieres que sea… quieres la mejor versión de ello. No voy a mentir, he estado frustrado con la dirección que está tomando el personaje. Pero ya veremos a dónde va. La serie no ha terminado», concluye. Unas palabras con las que deja claro que quiere continuar en la ficción de Netflix, pero no de la manera en la que lo hace. ¿Estará la quinta temporada marcada por el cambio personal de Gabriel? Pronto lo descubriremos.