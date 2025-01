La última decisión de Televisión Española ha causado un gran descontento entre sus espectadores. Tal y como se ha comunicado, la cadena ha tomado la decisión de alargar la duración de La Moderna, una de las series que ocupa su franja vespertina. Un movimiento con el que pretenden acelerar la emisión de sus episodios con el objetivo de acercarla, mucho más rápido, a su gran final. Pues, al parecer, esta producción no ha sido tan bien recibida por el público como lo han sido las otras apuestas de la cadena: La Promesa y Valle Salvaje.

De esta manera, el grupo de comunicación informó, inicialmente, que La Moderna se emitiría entre las 16:20h y las 17:35h. Con este movimiento, la ficción duraría 15 minutos más en antena de lo habitual. Una situación que, irremediablemente, afectaría a La Promesa y a Valle Salvaje, pues durarían menos en emisión. Pero, a la hora de ponerlo en práctica, parece ser que los horarios no han sido los estipulados. Un gesto por parte del grupo de comunicación que no ha sentado nada bien a los espectadores. De hecho, y en plena era de las redes sociales, poco han tardado en manifestar su descontento en plataformas como X (anteriormente conocida como Twitter).

Así pues, y tal y como se puede apreciar cada tarde, La Moderna ha extendido su emisión hasta cerca de las 17:50 horas. Un tiempo de emisión que a los fans de La Promesa le parece completamente excesivo. De hecho, y lejos de dejarlo ahí, han interpretado este movimiento como un «desprecio» a la serie española, la cual cuenta con una gran base de fans.

Reacciones en redes sociales

«Que manera de maltratar a las series diarias y a los espectadores, primero a #LaModerna y luego a #LaPromesa», «Oye por dios cada día empieza más tarde #LaPromesa» o «Desde luego la TV pública no se merece la legión de seguido@s que tienen sus novelas #LaPromesa», son algunos de los comentarios que se pueden leer. Realizamos un repaso por las publicaciones más comentadas en X.

Ante esto, queda claro que la decisión de Televisión Española no ha sentado nada bien a sus espectadores más fieles. El descontento por la tardía emisión de sus ficciones es general y notorio, algo que podría pasarles factura en sus audiencias.

‘La Promesa’, uno de los mayores éxitos de TVE

Mientras La Moderna no ha terminado de convencer a los espectadores, queda claro que La Promesa no para de conquistar corazones. La serie de Televisión Española no solo ha ganado un Emmy Internacional y acumula más de 500 capítulos, también continúa batiendo récords en sus emisiones.

Pues, tal y como se pudo ver el pasado 7 de enero, la boda de Jana y Manuel, dos de los protagonistas de la serie, fue vista por miles de espectadores. Un capítulo muy especial que fue emitido en horario prime time y que fue todo un acierto a nivel de cifras.