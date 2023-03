‘La Promesa’, capítulo 59: Pía salva a Teresa de las garras del Barón

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 58 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Salvador ha sido detenido para ser interrogado.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 59 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo los Duques de los Infantes, tras las advertencias de Camilo, se han presentado por sorpresa en palacio. El supuesto cura les ha confesado que Manuel se casa con su hija para salvar a la familia de la ruina económica.

Leonor, al mismo tiempo, se ve incapaz de soportar seguir compartiendo estancias con Mauro, pero tampoco se siente con fuerzas de provocar su despido. Por ese mismo motivo, Martina se dispone a trazar un plan para poner solución a todos y cada uno de los problemas que, actualmente, tiene su prima.

Salvador se libra de la cárcel pero, a pesar de todo, no le queda más remedio que ir a la guerra. María Fernández no tarda en ofrecerle todos sus ahorros para poder pagar la cuota y librarse, pero parece que no es suficiente. El Barón continúa intentando que Manuel descarte la idea de casarse con Jimena para poder hacerse con el control del palacio.

Pía, al mismo tiempo, tiene un fuerte enfrentamiento con él tras haber ordenado dar una paliza a Rómulo. Además, se mantiene expectante al ver que Teresa vuelve a acercarse a él. Afortunadamente, el ama de llaves llega a tiempo para evitar que Teresa sea una nueva víctima de los abusos del Barón.

Jana se ve incapaz de soportar la situación y termina declarando su amor a Manuel. Al ser consciente de que su amor es imposible, toma la decisión de marcharse de palacio. Teresa, finalmente, se da cuenta de que corre muchísimo peligro al estar cerca del Barón por lo que decide pedir ayuda. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.