‘La Promesa’, capítulo 48: Salvador y Jana se proponen investigar al padre Camilo

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha sabido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 47 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Manuel ha empezado a alejarse de Jimena pero, a su vez, está más cerca de Jana.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 48 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo Mauro, finalmente, ha tomado la decisión de cualquier tipo de esperanza que pudiera tener Leonor. Jimena, por su parte, hace saber a Cruz que vuelve con sus padres, aunque no le confiesa el motivo.

A pesar de todo, y como era de esperar, Cruz no se va a conformar. Por lo tanto, no tarda en pedir a Alonso que actúe, explicando al futuro heredero la verdadera razón por la que tiene que contraer matrimonio con Jimena. Solamente así se podrán solucionar muchísimos de los problemas que actualmente afectan a la familia.

Jana, por su parte, no puede evitar empezar a tener serias sospechas del padre Camilo. La joven está cada vez más convencida de que oculta algo, por lo que pide a Salvador que le ayude a resolver el asunto. El doctor, mientras tanto, hace una visita a doña Eugenia. De ahí que María Fernández se las tenga que apañar para que el médico no descubra que no le han administrado las dosis de medicamento que, supuestamente, necesitaba.

Por si fuera poco, somos testigos de cómo Lope ha recibido a un hombre de lo más misterioso. Únicamente sabe que se llama Miguel. El Barón, por su parte, decide acercarse aún más a Teresa, a quien no tarda en ofrecerle el puesto de ama de llaves, para estar más cerca de él. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.