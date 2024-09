‘La Promesa’, capítulo 415: Cruz, dispuesta a contar a Catalina el gran secreto de Pelayo

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Eso es verdaderamente innegable! El pasado lunes 2 de septiembre, tras el parón el martes para dar paso a La Vuelta, pudimos disfrutar del capítulo 414 de La Promesa donde, entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Alonso ha tenido un fortísimo enfrentamiento con Lorenzo. Y todo por haberse entrometido en su matrimonio. Todo ello mientras hace todo lo que está en su mano para tratar de aclarar las cosas con Cruz. A pesar de los esfuerzos, no consigue su cometido, ni mucho menos. Lejos de que todo quede ahí vemos cómo, a pesar de todo, Catalina continúa defendiendo a Pelayo.

Manuel no tarda en aprovechar la ocasión para sincerarse con su hermana, comentándole que se siente profundamente preocupado por la relación de los Marqueses. Todo ello mientras Martina ha decidido presentar a Julia a sus primos. La joven no tarda en mostrarse profundamente interesada en saber más detalles sobre la experiencia de Curro en la guerra. Manuel, tras ocuparse de Pía y de saber que ésta es conocedora de su relación con Jana, ha dado un paso más allá. ¿De qué forma? Hablando con el nuevo sacerdote con el objetivo de organizar su próxima boda. Petra evita por todos los medios encontrarse con Teresa, sobre todo ahora que sabe que su marido también va a trabajar en palacio. Y todo gracias a la marcha de Salvador. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Pía se queda sola en la cabaña y se ve sorprendida por una inesperada visita.

¿Qué sucede en el capítulo 415 de La Promesa que se emite hoy, miércoles 4 de septiembre?

Catalina y Lorenzo protagonizan un fortísimo enfrentamiento como consecuencia de las mermeladas. Dadas las circunstancias, el capitán no tarda en protestar ante Alonso mientras que éste da el paso de advertirle como nunca antes lo había hecho. Manuel y Catalina hacen todo lo que está en su mano para tratar de solucionar los problemas de pareja entre los Marqueses de Luján, pero nada sale como habían planeado ni mucho menos.

Salvador se emociona al decir adiós no solamente a La Promesa, sino también a María Fernández a quien considera como la mujer de su vida. Simona no puede evitar alegrarse muchísimo al recibir una primera carta de su hija. En ella, Virtudes le hace saber que su nueva vida ha comenzado como había soñado. Pelayo se siente entre la espada y la pared, y todo porque Cruz le ha hecho saber que está dispuesta a desvelar a Catalina toda la verdad sobre el plan que trazaron inicialmente. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.