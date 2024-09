‘La Promesa’, capítulo 414: Julia, muy interesada en la experiencia de Curro en la guerra

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 28 de agosto pudimos disfrutar del capítulo 413 donde, entre otras tantas cuestiones, hemos podido ser testigos de cómo la Marquesa de Luján ha dejado completamente sin palabras a su marido con una revelación. Algo que, sin duda, ha marcado un gran punto de inflexión en su matrimonio. Es más, los dos van a atravesar por la que probablemente sea la peor crisis a la que han hecho frente desde que se conocieron.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Petra no puede evitar estar al límite tras el regreso de Teresa. Y es que es incapaz de asumir cómo la doncella ha sido capaz de olvidar tan fácilmente a su hijo. La pérdida del pendiente ha supuesto un durísimo palo para Martina y Margarita, pero se llevan una enorme alegría cuando aparece en palacio alguien que puede poner solución a esa desazón. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Manuel no tiene ni la más mínima idea de lo que está sufriendo su madre pero, además, su mente está inmersa en todo lo que tiene que ver con Pía. Jana y él han optado por unir fuerzas para tratar de protegerla en la medida de lo posible. Vera continúa verdaderamente preocupada ante las cada vez más constantes visitas de su madre a palacio. Es por eso que no tarda en sincerarse con Lope.

¿Qué sucede en el capítulo 414 de La Promesa de hoy, lunes 2 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores son testigos de cómo Alonso se ha enfrentado a Lorenzo, y todo por haberse entrometido de lleno en su matrimonio. Pero no todo queda ahí, ya que trata por todos los medios de intentar aclarar las cosas con Cruz. A pesar de los esfuerzos, y como no podía ser de otra manera, no consigue su cometido.

Catalina continúa defendiendo a Pelayo, mientras que Manuel le confiesa que está tremendamente complicado por la relación de los Marqueses. Es más que evidente que deben hacer algo para tratar de salvar la situación, antes de que sea demasiado tarde. Además, Martina ha dado el paso de presentar a Julia a sus primos, mientras ésta se muestra verdaderamente interesada en tener todos los detalles de la experiencia de Curro en la guerra.

Manuel, tras ocuparse de Pía, se ha dado cuenta de que ella también sabe que mantiene una relación con Jana. Es por eso que el hijo de los Marqueses ha desvelado a la doncella que ya ha hablado con el nuevo sacerdote con el fin de organizar su próxima boda. Petra evita por todos los medios encontrarse con Teresa, que ha conseguido trabajo en palacio para su marido tras la marcha de Salvador. Sola en la cabaña, Pía se ve sorprendida por una inesperada visita. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.