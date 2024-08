‘La Promesa’, capítulo 412: Alonso accede a que Pelayo se quede en palacio

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, no está dejando absolutamente indiferente a nadie. Tras la cancelación de la emisión de un nuevo episodio el pasado martes, recordamos qué ocurrió en el capítulo 411 que pudimos disfrutar el lunes 26 de agosto. De esta manera, fuimos testigos de cómo, dadas las circunstancias, Alonso se encuentra verdaderamente devastado por los deseos de su mujer. El Marqués de Luján no entiende por qué Cruz quiere romper su relación con él. Es por eso que no tarda en recurrir a su hijo en busca de respuestas. Lo cierto es que Manuel acaba inmerso en una situación verdaderamente complicada, ya que debe mediar entre los dos para tratar de solucionar el asunto.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Petra se ha quedado completamente impactada y sin palabras como consecuencia de los últimos acontecimientos. Y es que, entre otras cuestiones, ha sido testigo de cómo Teresa ha regresado a palacio, y no lo ha hecho sola puesto que le acompaña un hombre que ha resultado ser su marido. Con este gesto, la joven deja a Feliciano en el pasado. Todo ello mientras Manuel y Rómulo están haciendo todo lo que está en su mano para tratar de mantener a Pía en la cabaña para no ponerla en riesgo. Es más, a pesar de que tratan de visitarla las veces que sean necesarias, tienen claro que no pueden descuidar sus labores para evitar levantar sospechas. Es más que evidente que, ahora, es algo que no se pueden permitir. ¡Ni muchísimo menos! Ambos tienen que ser excesivamente sigilosos. ¿Lograrán su cometido, a pesar de lo complicado que los dos lo tienen?

Salvador, por su parte, no puede evitar tener muchísimas dudas respecto a la situación que está atravesando. Y todo porque no tiene ni la más mínima idea de si debe o no aceptar el puesto de primer lacayo que le han ofrecido. María Fernández trata de ayudarle a encontrar una respuesta, haciéndole saber que debe meditar muy bien el paso que va a dar. Simona se siente muy triste por la marcha de su hija por lo que, para tratar de animarla en la medida de lo posible, Lope le hace entrega de una sorpresa que le va a sacar una sonrisa.

¿Qué ocurre en el capítulo 412 de La Promesa que se emite hoy, miércoles 28 de agosto?

De esta manera, los espectadores son testigos de cómo, tras meditarlo, el Marqués de Luján ha accedido a que Pelayo se quede en palacio aunque, eso sí, el recibimiento no ha sido tan agradable como se esperaba. Ni mucho menos. Todo ello mientras Martina ha contado que ha perdido uno de los pendientes que le prestó su madre, y no tarda en disculparse con ella.

Vera, por su parte, ha vuelto a dejar claro a su madre que no va a regresar a su casa bajo ningún concepto, mientras que Teresa ha hecho una firme petición a Rómulo. ¿En qué consiste? En que le dé trabajo a ella, pero también a su marido. Los mayordomos hacen todo lo que está en su mano para convencer a Petra para contratar a Teresa y que sea ella la que sustituya a Virtudes, mientras que María Fernández accede a que Salvador acepte la propuesta de trabajo. El joven se lo hace saber a Rómulo.

Éste, por su parte, ha hecho saber a Jana que ha llegado el instante más que perfecto para hablar, de una vez por todas, de su relación sentimental con Manuel. En cuanto al hijo de los Marqueses de Luján, toma la decisión de marcharse al teatro con su madre y, al regresar, Alonso insiste a su mujer en que deben aclarar las cosas. Ésta no tarda en poner las cartas sobre la mesa, haciéndole saber que es conocedora de que le fue infiel con María Antonia. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.