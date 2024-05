‘La Promesa’, capítulo 355: Alonso, impactado por la drástica decisión de Curro

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que no está dejando absolutamente indiferente a nadie.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 354 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo Curro está dispuesto a marcharse para combatir en la guerra de Europa. Una confesión que, como era de esperar, ha dejado completamente sin palabras a todos. ¡Y no es para menos! No tardan en tachar esta decisión de descabellada, cuanto menos.

Martina no tarda en enterarse de las intenciones de Curro, y se queda verdaderamente impactada. Manuel ha dado el paso de trazar un nuevo plan junto a Blanca Palomar, algo que no va a gustar en absoluto a la Marquesa de Luján. En cuanto a Cruz, no ha dudado en aprovechar la ocasión para chantajear a Pelayo.

Es evidente que está dispuesta a contar la verdad sobre su llegada a palacio si el joven ni sigue todas y cada una de sus indicaciones. Al Conde de Añil no le queda más opción que ceder. Petra ha descubierto que el hijo de Doña Pía continúa en palacio, por lo que Ricardo decide interceder para hacerle saber que el problema va a quedar resuelto a la mayor brevedad posible.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 355 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo el interés de Santos hacia Vera continúa, y Salvador es testigo de ello. Es más, no tarda en malinterpretar de lleno la situación. Salvador, por su parte, continúa preocupado por la marcha de María Fernández.

Es entonces cuando el joven se da cuenta de algo muy concreto: las medias verdades, en realidad, no van a ningún lado. La decisión de Curro de ir a la guerra sigue dando de qué hablar. Menos Cruz y Lorenzo, todos tratan por todos los medios de que el joven cambie de idea. Catalina y Pelayo tienen un acercamiento definitivo, pero la joven no imagina el movimiento que Cruz tiene preparado. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.