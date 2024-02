‘La Promesa’, capítulo 291: Teresa culpa a Jana y Abel de la muerte de Feliciano

La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 290 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Curro no logra despertarse tras haberse sometido a la operación. Inevitablemente, Abel empieza a tener miedo de que haya podido excederse con el éter. Todo ello mientras somos testigos de cómo esta situación provoca mucha angustia a todos, menos a Cruz y Lorenzo.

Lejos de que todo quede ahí, la Marquesa de Luján no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para presionar a Pelayo para que pida matrimonio a Catalina una vez más. Así pues, los espectadores no han tardado en descubrir el motivo real por el que Cruz aprobó la readmisión de María Fernández. ¿En qué consiste, exactamente? En que Pelayo pudiera ganarse la confianza de Catalina para obtener una respuesta positiva cuando le pidiese la mano.

Simona ha recibido a su hija Virtudes, a quien no ve desde que era niña. En cuanto al pasado de Vera, genera todavía muchísimas dudas, sobre todo porque esconde una enorme cantidad de dinero en el desván. Por si fuera poco, somos testigos de un trágico momento como es la muerte de Feliciano en los brazos de su madre, Petra.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 291 de La Promesa. De esta manera tan concreta, vemos cómo la operación de Curro ha generado muchas dudas a todos ya que, hasta que no pase el tiempo, no podrán evaluar si ha sido o no un éxito. Petra no está dispuesta a separarse de Feliciano, mientras que Teresa acusa a Jana y Abel de no haberle salvado la vida.

Cruz ha hecho una petición concreta a Pelayo, y es que acelere la boda con Catalina. El objetivo es claro: que la joven se marche de palacio a la mayor brevedad posible. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Manuel se da cuenta de que cada vez hay más distancia entre él y Jana, por lo que decide preguntar a la doncella si está enamorada de Abel. Cuando parece que la salud de Curro mejora por momentos, todo cambia drásticamente como consecuencia de una recaída. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.