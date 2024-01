‘La Promesa’, capítulo 262: Jana tiene una fuerte discusión con la Marquesa

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 261 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo los Marqueses de Luján han recibido la inesperada visita de una persona muy querida para ellos.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 262 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jana tiene una fortísima discusión con la Marquesa. Y todo porque Cruz se ha negado en rotundo a denunciar la desaparición de María Fernández. ¡Es algo que le ha sobrepasado!

Manuel no tarda en ponerse de parte de la doncella. Así pues, es él quien avisa personalmente al Sargento Funes, a espaldas de su madre. Ésta, en cuanto se entera, estalla como nunca. María Fernández se encuentra encerrada en una cuerda, con una cadena atada a su tobillo. ¿Quién ha decidido secuestrarla y cuál es el motivo?

¡Buenos días #Promisers! Hoy, en #LaPromesa ➡ Jana discute con la Marquesa que se niega a denunciar la desaparición de María

➡ Leonor se da cuenta de que Martina le está ocultando algo… A las 17:30h en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/6bGZYG4Nvi pic.twitter.com/ARmQGVJ3Wt — La Promesa (@lapromesa_tve) January 2, 2024

Como era de esperar, todos están dichosos con la bienvenida de Leonor. La joven, por su parte, está feliz de haber regresado a palacio. La joven, a pesar de todo, no tarda en darse cuenta de que Martina le está ocultando algo que tiene una estrecha vinculación con su primo Curro. ¡No parará hasta descubrirlo!

Doña Pía ha prohibido terminantemente que se siga hablando sobre la maternidad de Petra. Teresa no tarda en hacérselo saber a Feliciano, por lo que no tarda en emocionarse ante la enorme generosidad de la ama de llaves. Salvador no empieza con buen pie su nueva etapa como lacayo, ya que no tarda en meter la pata tanto con Manuel como con Alonso.

Abel ha regresado a palacio tras pasar por la casa de los Duques de los Infantes. Es por ello que sugiere a los Marqueses que convenzan a Manuel para que haga una visita a la joven. Como era de esperar, él se niega en rotundo pero Alonso trata por todos los medios de hacerle cambiar de opinión. ¿Lo logrará? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.