‘La Promesa’, capítulo 185 y 186: Abel, Manuel y Jana consiguen recuperar al bebé de Doña Pía

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 184 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Martina es protagonista de una complicada encrucijada.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en los episodios 185 y 186 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Abel y Jana han llegado al convento con una intención muy concreta: salir de allí con el bebé de Pía, si es que logran dar con él. Lo que es cierto es que Manuel va a ser clave para encontrar al recién nacido.

Teresa y Feliciano están más cerca que nunca, mientras que Lope ha empezado a plantearse que la mejoría de Salvador no le conviene. Al fin y al cabo, cuanto más receptivo esté, más inalcanzable va a llegar a ser su amada María Fernández. Por si fuera poco, vemos cómo el interés de Antonio de Carvajal y Cifuentes por Martina aumenta por momentos. Tanto es así que, al ser consciente de que se muestra distante, le pregunta si hay otro hombre en su vida.

¡Buenos días #Promisers! ¿Ganas de disfrutar DOBLE de #LaPromesa? ➡ Intentan rescatar al bebé y Manuel se lleva una sorpresa inesperada

➡La Duquesa y Jimena ultiman los detalles sobre el futuro del embarazo A las 16:30h en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/HG2b5Elrg7 pic.twitter.com/IPDnaQsFzI — La Promesa (@lapromesa_tve) September 18, 2023

Catalina hace un nuevo esfuerzo a la hora de mediar entre Fernando y Alonso, lo que provoca que la muchacha tenga un encontronazo con la Marquesa. Abel, Manuel y Jana logran el objetivo de sacar al bebé de Pía del Convento. La ama de llaves se muestra dichosa por haber podido ver a su hijo, todo ello mientras su salud va mejorando por momentos.

Antonio de Carvajal y Cifuentes comienza a tener serias dudas sobre el pasado de Martina, de ahí que haya hecho diversas preguntas a sus primos. La hija de Fernando, al saber lo que había hecho el joven heredero, termina enfrentándose a él. Feliciano, por su parte, confiesa a su hermana que han conseguido recuperar al bebé.

De esta forma, Petra no puede evitar sentir miedo de que la Marquesa de Luján descubra todo lo que ha ocurrido. Por desgracia, no llega a tiempo y Cruz está al tanto de todo lo que ha sucedido. La Duquesa de los Infantes dice adiós a su hija tras ultimar todos y cada uno de los detalles sobre el futuro del embarazo de la mujer de Manuel. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.

Emocionados con todo lo que se viene en esta semana especial de #LaPromesa 😍 https://t.co/HG2b5EkTqzpic.twitter.com/Mgcu47BGAK — La Promesa (@lapromesa_tve) September 18, 2023