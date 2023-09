‘La Promesa’, capítulo 184: Martina, protagonista de una compleja encrucijada

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 183 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Candela ha pedido perdón a Pía por la desaparición de su bebé.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 184 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Martina es protagonista de una tremenda encrucijada. La presión que siente por parte de sus padres y de don Antonio de Carvajal y Cifuentes, sumado a que sigue amando en secreto a Curro… ¡La joven no puede más!

El sobrino de la Marquesa, por su parte, no tiene ni la más mínima idea de qué hacer. Por ese mismo motivo, decide pedir consejo a su hermana, para poder hacer frente a esta compleja situación. Jana y Abel, al ser conscientes del fracaso de su plan para recuperar al hijo de Pía, han buscado un nuevo aliado. Se trata de Manuel, que ha accedido a ayudarles en lo que necesiten.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo María Fernández no ha dudado un solo segundo en pedir a Salvador que, de una vez por todas, deje a un lado su orgullo. Es hora de que acepte la ayuda de sus compañeros para someterse a la operación y, de esta forma, recuperar la visión del ojo.

Por si fuera poco, somos testigos de cómo Manuel no ha dudado un solo segundo en confesar a Cruz que Jimena no está dispuesta a acudir a la fiesta real. Es más, le hace saber que el objetivo de la joven es mudarse a Madrid. La Marquesa no tarda en pedir a su hijo que haga cambiar de opinión a su mujer. De lo contrario, tendrá que trazar un plan para conseguirlo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.

