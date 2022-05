Post Malone estrena ‘Cooped Up’ junto a Roddy Ricch

Post Malone ha vuelto por todo lo alto. El artista estadounidense acaba de estrenar estrena su ‘Cooped Up’ con Roddy Ricch y además ha anunciado la llegada del nuevo disco para el próximo mes de junio. Un disco muy esperado por todos sus fans, que por fin tiene fecha de estreno.

El artista Post Malone ha anunciado la llegada de su cuarto álbum titulado ‘Twelve Carat Toothache’, para próximo viernes el 3 de junio de 2022. Se trata de un trabajo que según el autor trae canciones que tratan sobre sus sentimientos y como se sentía en aquel momento de escribirlas.

«Más de cómo me siento en este momento: los altibajos y el desorden y el aspecto bipolar de ser un artista en la corriente principal. La dualidad, el equilibrio de todo, creo que eso es lo que hace que este álbum se sienta como si estuviera pegado», explicó Post Malone sobre su nuevo disco.

Twelve Carat Toothache June 03. Cooped up with @roddyricch out now – https://t.co/5iB6xz5j05 pic.twitter.com/MrJTQzQERa

— twelve carat toothache (@PostMalone) May 12, 2022