Después de más de tres años sin lanzar nuevo disco, Post Malone está de vuelta. Tal y como él mismo ha anunciado a través de sus redes sociales, para sorpresa de sus seguidores, cada vez queda menos para poder escuchar su nuevo álbum de estudio.

El nuevo disco de Post Malone, que llevará el nombre de ‘Twelve Carat Toothache’ se estrenará en poco más de un mes, el próximo 3 de junio. De esta forma, se confirma la noticia que dio el representante del artista, al anunciar hace unos meses que su nuevo trabajo discográfico vería la luz a mediados de año.

Para anunciar la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, Post Malone ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram, en la que se ve la sonrisa del rapero en primer plano, acompañada por un tweet con el nombre, ‘Twelve Carat Toothache’ y la fecha de lanzamiento del disco.

Tal y cómo explicó Post Malone en una entrevista reciente para Billboard, ‘Twelve Carat Toothache’ es un disco con el que quiere mostrar quién es realmente y cuáles son sus emociones. “Este disco tiene vida propia”, confesó durante la entrevista con la citada publicación.

De esta forma, será un disco con menos canciones que sus anteriores trabajos discográficos, que tratarán sobre la vida del artista, sus emociones y los altibajos que ha tenido a lo largo de estos años. Además, será un disco lleno de colaboraciones, con artistas de la talla de The Kid Laroi, Raddy Ricch y Doja Cat.

Hace unos días, el artista dio un adelanto durante directo en Instagram de la colaboración con Doja Cat, titulada ‘Happy’. Una canción que se sumará a las otras colaboraciones incluidas en su nuevo disco, y que ha generado expectativas muy altas.

To make his new album, ‘twelve carat toothache,’ @PostMalone had to rediscover his creative spark: «There was a switch that flipped.»

Read the full cover story: https://t.co/llp0cZPw75 pic.twitter.com/MsB8O5PoeR

— billboard (@billboard) January 26, 2022