Pole vuelve con ‘Me da bastante miedo’, su primer single del 2023

Pole está de vuelta con nueva música. El artista toledano acaba de poner fin a su tour Esta Vida Es Un Jaleo, con la que desde el mes de febrero llevaba recorriendo las salas de gran parte de nuestro país. Una gira tras la cual, ya está preparado para lanzar nuevas canciones.

Tras haberse consolidado como uno de los artistas del momento de nuestro país, y el título que se ha ganado a pulso, canción a canción, de ser la voz de una generación, Pole presentó el pasado viernes 12 de mayo su nuevo single, siendo la primera canción que lanza en este 2023.

Entre concierto y concierto, en los últimos meses Pole no ha dejado de trabajar en nueva música, y por fin ha visto la luz un pequeño adelanto de todo lo que está por llegar en los próximos meses. Se trata de una canción titulada Me da bastante miedo, que presenta como su primer single en solitario del año.

Se trata de una canción que los fans afortunados que hayan ido a alguno de los conciertos de su última gira probablemente ya hayan podido escuchar en directo, y que por fin, pueden escuchar su versión estudio, con el estilo inconfundible del artista de principio a fin.

El artista comenzó a dar algunas pistas sobre este nuevo lanzamiento musical a través de sus redes sociales, publicando un fragmento antes de su primer sold out en La Riviera, así como también fue compartiendo durante todo el mes de abril algunas frases de la letra a través de Twitter.

«Me da bastante miedo oler a tu perfume, llamarte cuando me sube, perderlo todo otra vez. Me da bastante miedo contarte todos mis miedos, no saber bien lo que quiero y arrepentirme después», dice la letra del nuevo single de Pole, con el que ha vuelto a conquistar a sus fans una vez más.