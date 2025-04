Piqueras, al rescate de Trancas tras su accidente en ‘El Hormiguero’: “Llévame, por favor”

El Hormiguero ha recibido por primera vez en su plató a Pedro Piqueras, el que fuera presentador durante años de Informativos Telecinco. El periodista, retirado desde hace más de un año de la televisión, ha aprovechado su jubilación para publicar su libro, titulado Cuando nada es urgente. En esta visita, en la que ha saltado a Antena 3 por primera vez desde que abandonase Mediaset, ha vivido de primera mano el incidente que Trancas, una de las hormigas del programa, ha sufrido en pleno directo e incluso se ha ofrecido a echar una mano.

Pese a que pudieran parecer unas memorias, el periodista ha querido explicar de qué habla su libro. «No diría que es una biografía, yo me uso a mí mismo para ir contando lo que he ido aprendiendo de la gente, de grandes de la televisión. Somos herederos de toda esa gente y tenemos que ser ejemplares para todos los que vienen después», ha contado a Motos.

Su ‘adiós’ a la televisión fue en diciembre de 2023, momento en el que dejó su puesto, que ahora ocupa Carlos Franganillo. Aunque se trataba de una decisión propia, que incluso había tenido que retrasar por petición de la cadena, fue algo complicado de asumir para él. «El momento adecuado es cuando percibes que ya no eres el mismo de antes, cuando algo se te hace rutinario, cuando piensas que es mejor irte tú a que te digas que te tienen que ir. Yo lo pensé durante mucho tiempo, unos cuatro o cinco años. Pensaba que me tenía que preparar para ese momento fatal de la jubilación, porque lo ves horroroso».

Pese a que tenían una gran competencia, Piqueras contará con Vicente Vallés (su rival desde Antena 3) y el propio Franganillo (con el que compitió cuando estaba en La 1) para la presentación de este libro. De esta manera, deja claro que pueden ser rivales, pero tener una bonita amistad, aunque no se perdonen haberse superado en audiencia unos a otros. Sobre su sustituyo, Pedro ha confesado que fue él mismo quien recomendó a sus jefes que fuesen a ficharle a La 1, algo que finalmente sucedió.

Pero el momento más divertido de la noche se ha vivido, como es habitual, con la salida de Trancas y Barrancas. Las hormigas prepararon una sección en la que decían haber creado una agencia de verificación de noticias, por eso pedían consejo al veterano periodista con un cuestionario sobre la profesión.

Todo parecía ir bien, pero Pablo Motos se ha dado cuenta en mitad de la sección de que algo raro estaba pasando a Trancas en el ojo, teniendo la mirada ‘perdida’. «Me he cargado el ojo, lo siento Pablo», decía el muñeco de trapo, mientras se esforzaba en enseñar a cámara su ‘ojo loco’.

«¿Te has cargado el ojo otra vez? Claro, has estado pegándole la cabeza contra eso (la mesa del plató)», le reñía el presentador valenciano a su colaborador. «Ahora veo raro, Pablo», decía la hormiga exagerando todavía más el problema, momento en el que Pedro Piqueras ha asegurado que conoce «un buen oftalmólogo en Asturias». Ante esa frase, la hormiga le ha pedido ayuda: «Por favor, llévame».

La casualidad ha jugado a favor del muñeco, que a los pocos momentos de accidente ha desaparecido de la mesa, coincidiendo con la llegada de Suko, el colaborador experto en informática. Petancas, la tercera hormiga del programa, ha salido para recibirle, pero tampoco lo ha tenido fácil. Entre risas, Motos y sus colaboradores han desvelado que el muñeco de trapo estaba de estreno, ya que la marioneta estaba de estreno, por lo que se movía con mucha menos soltura que en otras ocasiones. Habrá que esperar a que las costuras cedan en las próximas semanas.