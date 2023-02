Pink desvela todas las colaboraciones de su álbum ‘Trustfall’

Pink está de vuelta. El próximo 17 de febrero verá la luz Trustfall, su nuevo disco. Se trata de un trabajo discográfico en el que la aclamada artista estadounidense ha estado trabajando mucho tiempo, y que por fin está a punto de ver la luz.

La espera casi ha terminado, y mientras sus fans cuentan las horas para poder escuchar sus nuevas canciones, Pink ha desvelado la lista de las 13 canciones que conformarán Trustfall. Además, en el mismo anuncio también ha desvelado las colaboraciones que habrá en el disco.

Varias de estas colaboraciones han sorprendido a sus fans, pues una vez más la artista estadounidense vuelve a salir de su zona de confort y presenta colaboraciones tan dispares con artistas como The Lumineers, Chris Stapleton y First Aid Kit.

I am so in love with this new album and CANNOT WAIT for you to hear every single song! I’m also honored that my friends @FirstAidKitBand, @thelumineers and @ChrisStapleton came to play with me on this record 💞 #TRUSTFALL out Fri Feb 17!https://t.co/sw9ZmKxEV7 pic.twitter.com/bor5nPV7pL

— P!nk (@Pink) February 2, 2023