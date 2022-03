‘El Hormiguero’ recibió este miércoles la visita de Nicky Jam. El artista puertorriqueño acudió al programa para presentar su single más reciente, ‘Ojos Rojos’ y su nueva gira mundial, con la que pasará por España en varias fechas. El programa contó también con Pilar Rubio, que llevó las tendencias del momento al plató.

Pilar Rubio llegó al plató para hacer su selección de tendencias y su look, como no podía ser de otra forma, dejó completamente impactados a Pablo Motos y a Nicky Jam. La colaboradora además, iba al programa con una misión y así se lo hizo saber al artista puertorriqueño nada más entrar en el plató.

Todo comenzó cuando Pablo Motos comentó a la colaboradora que se había quedado completamente en shock con su look. A lo que Pilar Rubio respondió: «Estoy haciendo méritos para salir en tu próximo videoclip”, exclamó señalando al artista.

Una propuesta a la que el artista respondió: “¡Fácil!”, demostrando que estaría encantado de que Pilar Rubio participase en uno de sus próximos videoclips.

Por otra parte, Pilar comentó que lo último en moda son los monos segunda piel, aunque el suyo no era demasiado cómodo como ella misma explicó: «No es muy cómodo no puedes comer canapés ni beber, pero para la foto está bien. Además es asimétrico, otra tendencia», señaló sobre el look que había escogido.

«Sí, la moda es a veces es así de absurda» añadió la colaboradora entre risas. Actualmente, Pilar vive entre Madrid y París, por ello, debido a que sus apariciones en ‘El Hormiguero’ ya no son tan frecuentes, aprovecha para darlo todo en cada una de ellas.