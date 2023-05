Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma, es el claro ejemplo del nacimiento de nuevos fenómenos musicales. En apenas unos meses, ha pasado de ser prácticamente un desconocido para la industria, a posicionarse como uno de los artistas del momento en todo el mundo

A sus 23 años, Peso Pluma se ha convertido en uno de los máximos exponentes del nuevo corrido mexicano. Ha logrado que su canción Ella baila sola supere a Flowers, de Miley Cyrus, como la canción más escuchada del mundo, siendo el primer artista mexicano en alcanzar el número uno global de Spotify.

El nuevo corrido mexicano, es un género musical que desde hace unos meses vive un creciente éxito gracias a un grupo de jóvenes artistas urbanos que han dejado a un lado los tradicionales sombreros, para vestir ropa ancha y gorras de béisbol.

Spotify Update — Oyentes Mensuales:

Peso Pluma — 42,031,905 (+304,988)

*new biggest peak in his career*

#59 en el mundo 🌎 (=) pic.twitter.com/tjouMjLkq8

— Peso Pluma (@PesoPlumaData) May 3, 2023