La Pelopony sigue su calvario tras su operación en Turquía: «Se ha creado una lesión neurológica»

La Pelopony sigue dando mucho que hablar después de que su operación en Turquía se haya convertido en noticia en los últimos días. Lejos de poder disfrutar de sus retoques, la ex concursante de Supervivientes está pagando caro el proceso de recuperación, tanto que ha tenido que volver al hospital por unos dolores insoportables.

Yolanda Gallardo (su nombre real) lleva varios días presumiendo del resultado que darán el full face y cat eyes -solo dos de las siete operaciones a las que se sometió-, pero por el momemto solo está sufriendo. Si nada más salir del quirófano perdió durante horas la visión y le dejó de funcionar un pulmón, en su vuelta a España los efectos secundarios siguen saliendo a la luz.

El pasado domingo aparecía por primera vez en un plató de televisión en Fiesta, una entrevista en la que contó detalles y los motivos de su completa transformación, pero solo unas horas después ha vuelto a pasar por un hospital.

Ha sido en Instagram donde ha ido actualizando lo que iba pasando: «He venido al Hospital Clínic con la esperanza de que me vea el vascular (especialista relacionado con el sistema circulatorio de todo el cuerpo, incluyendo venas, arterias y vasos linfáticos) porque el dolor de pies es inaguantable».

Horas más tarde, tras pasar siete en urgencias, mostraba a todos el parte médico en el que explica que sufre «hiperalgesia y parestesia y presenta dolor agudo al mínimo contacto en ambas regiones plantares. Destacan dos placas eritematosas no inflamatorias en región equílea distal».

Ante estos térmidos médicos que solo los expertos pueden entender, la Pelopony ha tenido que explicar bien qué le está pasando. «De tantas horas en el quirófano, debí coger una mala postura, poner un pie encima del otro o me dejaron los pies colgando. De tanto rato, pues se ha creado una lesión neurológica. Si me hubieran puesto un cojín debajo de los pies, se habría solucionado, pero se les olvidaría del estrés…», ha contado.

Para evitar esos dolores en las plantas de los pies, los médicos le han cambiado la medicación después de que hasta el roce de las sábanas le hiciese daño. Ha confesado que ya en su paso por Fiesta estaba sufriendo, motivo por el que llevó zapatillas: «Para que salga en bambas en televisión…».

Pese a que se trata de un problema serio, la catalana se lo toma con humor: «Lo demás, no me duele nada. Ni la nariz ni nada. Madre mía, me opero la cara y me duelen los pies. Mi vida es un circo».

No es el único problema que sufre Pelopony en estos días

Por si no fuera suficiente con la operación full face a la que se sometió hace 15 días en Turquía, la artista ha recordado que hace una semana le quitaron las muelas del juicio, otra intervención que se suma a su ya dolorida cara. En ese caso tendrá que ir hoy mismo, si los dolores y los doctores así lo aconsejan, a que le quiten los puntos de la boca.