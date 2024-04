Pedro García Aguado, entre lágrimas al mandar un mensaje a su padre: «No he estado acertado»

El pasado domingo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Entre otras cuestiones, conocimos que Lorena Morlote era la segunda expulsada definitiva de la edición, fuimos testigos del enfrentamiento entre Ángel Cristo Jr y Mario, así como la dura confesión de Pedro García Aguado.

No es ningún secreto que el concursante de Supervivientes 2024 no está pasando por su mejor momento desde que comenzó la aventura. Es un hecho que las condiciones tan extremas a las que se enfrentan están empezando a pasarle factura. Tanto es así que su mente no puede evitar jugarle muy malas pasadas, al recordar en todo momento a los suyos.

Entre otras cuestiones, Pedro García Aguado reconoció a sus compañeros de Supervivientes 2024 que sentía una enorme preocupación por su padre, por saber si estaba bien. Algo en lo que ha incidido durante su conversación en directo con Sandra Barneda durante la emisión de Supervivientes: Conexión Honduras.

«Lamento que las fuerzas me fallen y me vengan esos pensamientos. Le doy gracias a mi equipo porque me están permitiendo adaptarme. Es que la familia tira mucho», comenzó diciendo Pedro García Aguado, y añadió: «Soy muy desapegado porque me fui muy pronto de casa, pero en estos momentos aquí te das cuenta de por lo que vale la pena vivir y la familia es lo primero».

Acto seguido, el concursante confesó que no dejaba de pensar en su padre, una y otra vez: «Me estoy acordando mucho de él porque es un ser especial, él y su mujer Teresa me han dado todo y no estoy todo lo pendiente que debo estar. Las horas que pasas aquí reflexionando me están ayudando mucho».

Fue entonces cuando, aprovechando que estaban en directo, Pedro García Aguado quiso aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje muy directo, dirigido a su padre: «Le quiero con locura, que me perdone cuando no he estado acertado, pero que le quiero con locura y le agradezco todo lo que ha hecho por mí, él y Teresa».

La hermana de Pedro García Aguado consigue emocionarle: «Te agradezco las palabras que has dicho de papá»

El concursante de Supervivientes 2024, al estar atravesando un momento de lo más complejo en el reality, se ha visto sorprendido por la organización. ¿De qué forma? Con la oportunidad de hablar, en directo, con su hermana. Así pues, ella le recordó las contundentes decisiones que tomó hace muchos años y que logró superar, así como los duros entrenamientos con la Selección y la muerte de su madre.

«Ni te lo esperabas, llegaste cuando tenías que llegar, te reconciliaste con ella y eso te dio mucha fuerza», expresó la hermana del concursante. Por si fuera poco, quiso añadir algo más: «Te agradezco las palabras que has dicho de papá y que les has mandado. Quiero que sepas que está estupendo», aseguró, logrando tranquilizarle. ¡Fue justo lo que necesitaba escuchar!