‘Pecado original’, capítulo 8 (Temporada 2): Zeynep, destrozada al ver a Alihan con Hira

No es ningún secreto que Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 7 de la Temporada 2 de Pecado original. De esta manera, somos testigos de cómo el matrimonio de Halit y Yildiz comienza a destruirse poco a poco. El empresario ha tomado una contundente decisión, pero su confusión termina ayudando a Ender.

Yildiz no se queda de brazos cruzados, y decide hacer hasta lo imposible para recuperar a Halit. Alihan y Zeynep, dos de los personajes que más están dando de qué hablar, tratan por todos los medios de continuar con sus vidas por separado. Alihan ha tomado una firme decisión para tratar de olvidar a la hermana de Yildiz.

Halit le es infiel a Yildiz: ¡Pasa la noche con Ender! 😲💥 ¿Le revelará su infidelidad a su mujer? 😳 #PecadoOriginal https://t.co/qKve7V3f0K — Pecado Original (@PecadoriginalA3) April 11, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 8 de la Temporada 2 de Pecado original. Así pues, somos testigos de cómo, inevitablemente, Zeynep ha empezado a sentir una profunda tristeza tras haber visto juntos a Alihan y a Hira. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de una situación que va a dar de qué hablar.

¿En qué consiste? En un malentendido por la confusión de Hira con la habitación de Alihan, lo que provoca que Zeynep marque muchísimas más distancias con él. Yildiz, por su parte, permanece indecisa entre Halit y Kemal. Es más, se ve en la obligación de elegir entre su lógica y sus emociones. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Pecado original’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.