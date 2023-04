‘Pecado original’, capítulo 7 (Temporada 2): Halit toma una decisión que beneficia a Ender

Pecado original, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia. ¡No está dejando indiferente a nadie!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 6 de la temporada 2 de Pecado original. Así pues, observamos cómo Zeynep y Alihan consiguen perturbar la relación entre Halit y Yildiz. Por si fuera poco, terminan propiciando el acercamiento entre Kemal y Yildiz. La hermana de ésta no puede evitar sentirse culpable por la situación.

La joven es cada vez más consciente de que debe tomar una de las decisiones más contundentes de su vida, y hacerlo cuanto antes. Ender está convencida de haber recuperado a Halit, pero nada más lejos de la realidad. Defne ha dado un paso más allá tras haber sido ignorada por el empresario. ¿De qué forma? Acabando con Yildiz.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 7 de la temporada 2 de Pecado original. De esta manera, somos testigos de cómo el matrimonio de Yildiz y Halit termina cayendo como una auténtica bomba. Y todo porque el empresario ha tomado una contundente decisión que termina beneficiando a Ender.

Yildiz decide no quedarse de brazos cruzados y se propone hacer hasta lo imposible para recuperar a Halit. ¡Y no va a parar hasta lograr su objetivo! Zeynep y Alihan están intentando seguir con sus vidas por separado. En un momento dado, el joven toma una decisión para intentar olvidar a la hermana de Yildiz. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y ATRESplayer Premium.